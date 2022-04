Surpresinha: Mega Sena, Quina, Dupla Sena e Super Sete fazem jogo; veja como funciona

Apostar na loteria é uma boa oportunidade para mudança na vida de muitos jogadores. Para isso, é válido feitiços para atrair dinheiro, técnicas de acertos e o mais comum é utilizar os números da "sorte", como aniversário de entes queridos e datas especiais. Mas se você é indeciso e tem como grande desafio escolher alguns números, você sabia que para esse problema existe a Surpresinha?

É bem simples. Neste caso, o apostador permite que o sistema escolha os números por ele. Disponível de forma online e presencial, essa é uma opção para quem tem pressa para realizar uma aposta e para os que ficam indecisos na hora de preencher a cartela.

VEJA MAIS

Como funciona

Custando o mesmo preço da aposta simples, a Surpresinha é uma ferramenta de fácil acesso e com o gerador de jogos aleatórios, permite que apostas sejam realizadas sem precisar se preocupar com a escolha de números. Confira como funciona em cada modalidade lotérica:

Mega Sena

A Mega-Sena é a modalidade mais popular do país e paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados, mas também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas.

As apostas podem ser entre 6 a 15 números do volante e existe a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você, através da Surpresinha. Os valores são:

Quantidade de nº jogados / Valor de aposta:

6 números: R$4,50

7 números: R$31,50

8 números: R$126,00

9 números: R$378,00

10 números: R$945,00

11 números: R$2.079,00

12 números: R$4.158,00

13 números: R$7.722,00

14 números: R$13.513,50

15 números: R$22.522,50

Quina

Nesta modalidade, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Aqui também tem a Surpresinha e os prêmios são distribuídos entre os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Quantidade de nº jogados / Valor de aposta:

5 números: 2,00

6 números: R$12,00

7 números: R$42,00

8 números: R$112,00

9 números: R$252,00

10 números: R$504,00

11 números: R$924,00

12 números: R$1.584,00

13 números: R$ 2.574,00

14 números: R$4.004,00

15 números: R$6.006,00

Dupla Sena

Na Dupla Sena, o apostador tem o dobro de chances de ganhar porque são dois sorteios por concurso e é possível ganhar acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

VEJA MAIS

Para isso, é preciso escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. A Surpresinha também é aceita nessa modalidade e o sistema escolhe os números para você.

Quantidade de nº jogados / Valor de aposta:

6 números: R$2,50

7 números: R$17,50

8 números: R$70,00

9 números: R$210,00

10 números: R$525,00

11 números: R$1.155,00

12 números: R$2.310,00

13 números: R$4.290,00

14 números: R$7.507,50

15 números: R$12.512,50

Super Sete

Também com Surpresinha disponível, o Super Sete é bem simples de fazer. O volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma e o apostador precisa escolher um número por coluna.

Existe a opção de realizar apostas múltiplas e o apostador pode escolher até mais 14 números, totalizando 21 números no máximo, isto é, sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Para saber mais sobre a quantidade de números jogados e o valor das apostas, basta clicar aqui.

Prêmio

Caso seja o premiado da semana, o prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiada.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)