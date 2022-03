Números para jogar na Mega-Sena:veja os números da sorte de cada signo

O concurso 2463 da Mega Sena, sorteado nesta quarta-feira (16), acumulou mais uma vez e agora, o concurso 2464 pode pagar R$190 milhões no próximo sábado (19). Com exceção da ‘Mega da Virada’, esse se tornou o quinto maior prêmio entre os concursos regulares da Mega-Sena. Com esse alto valor sorteado, muitos já começaram a sonhar em ser o novo milionário do Brasil.

Para ajudar na escolha dos números... Você sabia que a astrologia e a numerologia podem ajudar a aumentar as chances de ganhar o prêmio? Confira quais são os números da sorte de cada signo e aposte na Mega-Sena.

*Em todos os signos, aposte em combinação em que tenham os números da sorte como resultado

Áries

Os números da sorte dos arianos são 1 e 9. Aposte combinações que tenham os números 1 e 9 como resultado.

Touro

Para esse signo, os números da sorte são 5 e 6. As apostas ideais são em números como 14, 23, 33, 42, 50, 60, ou outras combinações que tenham os números 5 e 6 como resultado.

Gêmeos

Os números da sorte são 5 e 6. Escolha combinações que tenham os números 5 e 6 como resultado.

Câncer

Os números da sorte dos cancerianos são 2 e 9. O ideal é apostar nos números 11, 27, 29, 36, 38, 54 ou alguma outra combinação que tenha os números da sorte como resultado.

Leão

Para os leoninos, os números da sorte são 1 e 3. Aposte para jogar em 10, 12, 21, 30, 39, 46, 56 ou alguma outra combinação que tenha os números 1 e 3 como resultado.

Virgem

Os Virginianos têm como números da sorte 5 e 8.

Libra

Já os librianos têm como seus números da sorte 4 e 6.

Escorpião

Escorpianos, seus números da sorte são 7 e 9. Então, aposte nos números 16, 25, 34, 45, 54 ou outra combinação que tenha os números 7 e 9 como resultado.

Sagitário

Os nativos de sagitário têm como números da sorte 3 e 9. O ideal é apostar nos números 09, 12, 21, 30, 45, 54 ou alguma outra combinação que tenha os números 3 e 9 como resultado.

Capricórnio

Para os capricornianos, os números da sorte são 6 e 8.

Aquário

Aquarianos, seus números da sorte são 4 e 5.

Peixes

Os números da sorte dos piscianos são 2 e 7.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)