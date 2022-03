Quem ganhou na Mega-Sena: Seis bilhetes de Belém acertam a quina; veja de onde são as apostas

A capital paraense tem seis novos sortudos nesta quinta-feira (17). Após a apuração do concurso 2463 da Mega-Sena, sorteado ontem (16), apostadores de Belém conseguiram acertar cinco números e poderão sacar o valor de R$51.216,19, valor pago a todas as 20.541 pessoas que também acertaram a quina da Mega-Sena.

Todas as seis apostas foram simples, ou seja, cada um fez apenas um jogo com seis dezenas cada, e gastaram apenas R$ 4,50. Dois desses prêmios saíram para apostas realizadas na Loteria Portugal, localizada na Avenida Portugal, esquina com a Travessa 13 de maio, no comércio da capital. Outra aposta sorteada foi da Loteria A Sortuda, no bairro do Tapanã, outras duas na Zebras Loteria, na Avenida José Malcher, no estacionamento de um supermercado e a última pelo site da Caixa Econômica Federal.

VEJA MAIS

Caso o ganhador resolvesse guardar esse prêmio por um mês, ele conseguiria arrecadar mais R$ 2.550. Ou seja, dois salários mínimos ao mês sem fazer absolutamente nada, ou melhor, apenas segurando a ansiedade e não gastando o valor.