Mega-Sena acumulada: saiba como fazer um bolão e aumente as chances de ganhar

A Mega Sena de número 2464 acumulou e pode pagar R$190 milhões no próximo sábado (19). Esse se tornou o quinto maior prêmio entre os concursos regulares, com exceção da ‘Mega da Virada’. Vale tudo para aumentar as chances de se tornar um milionário, entre eles, tem as simpatias, ajuda da astronomia e numerologia. Mas você também pode contar com a ajuda dos famosos bolões, que costumam reunir amigos e familiares.

Quem faz uma aposta simples, com seis dezenas, paga R$4,50, mas as chances de acerto ficam entre 50.063.860 outras apostas. Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003. Entenda mais como funcionam os bolões.

VEJA MAIS

Como fazer um bolão?

Para fazer um bolão, basta reunir os amigos, colegas do trabalho ou parentes para formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer casa lotérica do país. Ao ser registrado no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, este participante poderá resgatar o prêmio individualmente. Quem optar por 15 números tem a possibilidade de dividir a aposta em 100 cotas.

Também tem a possibilidade de adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas, geralmente disponíveis nos balcões de atendimento. Basta solicitar a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, o apostador poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Até quando posso fazer um bolão?

Apostas podem ser feitas até às 19h do sábado (19/03). Existem três possibilidade de realizar uma aposta: nas casas lotéricas, no site loterias.caixa.gov.br e no aplicativo "Loterias", disponível para Android (clique aqui para baixar) e IOS. As apostas pela internet possuem um valor mínimo de R$30 e só podem ser pagas via cartão de crédito.

Quais são os dias de sorteio da Mega Sena?

Os sorteios são realizados às quartas e aos sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quanto eu vou gastar para apostar em um bolão da Mega Sena?

A aposta mínima custa R$4,50 e podem ser escolhidos seis números. Mas, quanto mais números o jogador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

7 dezenas – R$31,50

8 dezenas – R$126,00

9 dezenas – R$378,00

10 dezenas – R$945,00

11 dezenas – R$2.079,00

12 dezenas – R$4.158,00

13 dezenas – R$7.722,00

14 dezenas – R$13.513,00

15 dezenas – R$22.522,50

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Mega Sena?

O apostador precisa acertar 6, 5 ou 4 números.

Confira os números mais sorteados na Mega da Virada:

Quatro vezes: 10

Três vezes: 03, 05, 20, 36

Duas vezes: 02, 11, 17, 18, 22, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 51, 53, 56, 58

Uma vez: 01, 04, 06, 12, 14, 16, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 57

Nenhuma vez: 07, 08, 09, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59, 60

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)