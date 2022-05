Imposto de Renda 2022: saiba como consultar o primeiro lote de restituição do dinheiro

A Receita Federal liberou a consulta do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022, na manhã desta terça-feira (24). Cerca de 3,3 milhões de contribuintes vão receber o pagamento no próximo dia 31 de maio. Pensando nisso, OLiberal.com resolveu explicar o passo a passo de como consultar a data do reembolso do valor. Veja como consultar o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda:

Os reembolsos do valor vão ser pagos em cinco lotes, de maio a setembro deste ano. No dia 30 de junho, inicia o pagamento do segundo lote; o terceiro, em 29 de julho; o quarto, em 31 de agosto, e o último em 30 de setembro. A novidade deste ano é que o contribuinte vai poder receber o dinheiro a restituição de imposto via Pix.

Como consultar a restituição do IRPF 2022?

Pelo site:

Entre no site da Receita Federal; Acesse a página da “Consulta Restituição” no site; Digite CPF, data de nascimento e ano de exercício. Confirme e selecione “pesquise”; Veja o resultado e saiba se você tem direito a receber o valor no primeiro lote.

Pelo aplicativo:

Baixe o aplicativo “Pessoa Física'', da Receita Federal; Selecione “Consulta Restituição”; Digite o número de CPF e o ano referente à consulta. Aperte no ícone de lupa para pesquisar; Receba os resultados sobre sua declaração e a possível restituição.

Quem recebe a restituição no primeiro lote?

Contribuintes idosos acima de 60;

Contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Em seguida, as restituições são pagas de acordo com a data de envio da declaração.

Calendário de restituição do Imposto de Renda 2022

1º lote - 31 de maio

- 31 de maio 2º lote - 30 de junho

- 30 de junho 3º lote - 29 de julho

- 29 de julho 4º lote - 31 de agosto

- 31 de agosto 5º lote - 30 de setembro

(Estagiário Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)