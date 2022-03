Polícia Civil alerta para o novo golpe da falsa intimação

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (Decor) e da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), divulgou, nesta sexta-feira (25), um alerta sobre um novo golpe envolvendo o nome da instituição paraense e de Polícias Civis de outros estados brasileiros.

O esquema criminoso é praticado por e-mail e acontece quando a vítima recebe uma intimação judicial virtual, solicitando que a pessoa clique em um link para a impressão de dados.

Segundo a delegada Thiciane Pantoja, titular da DECCC, o falso link leva o usuário para outra página e, após o acesso, o computador torna-se vulnerável para a subtração de dados.

“Essa ação fraudulenta denominada Phishing é caracterizada pela tentativa de adquirir ilicitamente dados pessoais de outras pessoas, sejam senhas, dados financeiros, dados bancários, números de cartões de crédito ou simplesmente demais informações pessoais”, alertou.

Alerta nacional

As unidades policiais já estão cientes deste novo golpe e realizam diligências no intuito de identificar e punir os fraudadores que estão cometendo o crime. O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, destacou a importância do trabalho da PC para coibir a prática do crime e destacou alertas para que as pessoas evitem o golpe.

“Seguimos trabalhando para evitar a prática de crimes como este. É importante ressaltar que todas as intimações realizadas pela Polícia Civil buscam sempre o comparecimento do cidadão à unidade policial solicitante para que, na própria sede, o intimado realize os esclarecimentos de fatos em interesse da Justiça”, destacou o Delegado-Geral.

A Polícia Civil do Pará reforça que não realiza intimações via e-mail, e que todos os e-mails institucionais terminam com as extensões @policiacivil.pa.gov.br e podem ser consultados através da página institucional da Polícia Civil do Pará no endereço eletrônico: www.policiacivil.pa.gov.br onde constam o nome das unidades policiais existentes, vinculadas à instituição Polícia Civil do Pará, bem como o nome das respectivas autoridades policiais responsáveis.