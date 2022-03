Sintepp alerta sobre golpe envolvendo piso salarial

Um golpe novo envolve o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp), como alerta a própria entidade. Golpistas entram em contato com as potenciais vítimas e avisam que há um valor em dinheiro para ser recebido, referente ao piso salarial de 2016. Os estelionatários, usando nomes de advogados do sindicato, pedem dados e dinheiro para dar andamento a um processo inexistente. Os riscos são incalculáveis.

"Muito cuidado com esse golpe novo na praça! Estão mandando mensagem para alguns servidores informando o número de um processo que a pessoa possui conosco sobre a execução do retroativo do piso 2016 do estado, dizendo que se trata da liberação de recursos através de precatório e solicitando que entrem em contato através de um número de telefone. Trata-se de golpe!", informa nota do sindicato.

Pela nota do Sintepp, a entidade não liga pedindo dinheiro e nem existe nenhum recurso liberado. "Estão usando o nome dos advogados do Sintepp indevidamente. Portanto, não retornem a ligação e denunciem! Caso a Asjur (Assessoria Jurídica) precise entrar em contato com algum servidor, o WhatsApp é o (91) 98226-0791. Iremos tomar as providências cabíveis".

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.