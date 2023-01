Como fazer comunidade no WhatsApp: recurso permite enviar mensagens para até 5 mil pessoas

Uma nova atualização do Whatsapp tem dado o que falar. Isso porque a empresa lançou uma versão capaz de enviar mensagens para até 5 mil pessoas, o que gera um risco maior de disseminação de informações falsas. Esta ferramenta do aplicativo já havia sido anunciada, inclusive perto do período eleitoral do Brasil, no ano passado.

A novidade ainda não está disponível para todos os usuários. Veja como funciona e como ativar o WhatsApp Comunidades.

Qual ao objetivo do WhatsApp Comunidade?

Aumentar o número de pessoas sobre um nicho específico, com limite de 5 mil pessoas;

de pessoas sobre um com A comunidade pode ser formada em até 50 grupos;

A ferramenta ficará parecida com a estrutura do Telegram.

Como criar uma comunidade no Whatsapp?

Android

Nos celulares com sistema operacional android, clique no botão verde na parte inferior da tela;

Toque em "Nova comunidade" > leia os termos > depois clique em "Começar";

Adicione o nome da comunidade, a descrição e a foto;

Crie ou adicione grupos que você administra;

Confirme a lista para finalizar a criação.

IOS

Nos celulares com sistema operacional IOS (Iphone), selecione o ícone de criar uma conversa na parte superior da tela;

Toque em "Nova comunidade" > leia os termos > depois clique em "Começar";

Adicione o nome da comunidade, a descrição e a foto;

Crie ou adicione grupos que você administra;

Confirme a lista para finalizar a criação.

Quais os perigos do recurso de comunidade no WhatsApp?

Você sabia que o recurso de comunidade no WhatsApp pode ser usado para espalhar notícias falsas, invadir sua privacidade e expor ameaças de segurança? Muitos usuários não estão cientes dos riscos associados a esse recurso e acabam compartilhando informações pessoais e confidenciais sem saber.

As comunidades no WhatsApp são grupos de discussão que podem ser criados e gerenciados por qualquer usuário. Embora esses grupos possam ser uma ótima maneira de se conectar com outras pessoas e compartilhar informações, eles também podem ser usados ​​para espalhar notícias falsas e desinformação. Além disso, as comunidades podem ser criadas com o objetivo de coletar informações pessoais dos participantes e usá-las para fins maliciosos.

Além disso, é importante ter cuidado ao entrar em comunidades desconhecidas ou participar de grupos com pessoas que você não conhece. Isso pode expôr o usuário a ameaças de segurança, como vírus e malware, e também pode pôr em risco a privacidade.

Para se proteger, é importante ser seletivo e verificar a veracidade das informações compartilhadas nesses grupos. Em resumo, o recurso de comunidade no WhatsApp pode ser uma ferramenta valiosa, mas também pode trazer riscos à segurança e privacidade dos usuários. É importante estar ciente desses riscos e tomar medidas para se proteger.