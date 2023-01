WhatsApp libera criação de Comunidades no Brasil; saiba como funciona

O WhatsApp começou a liberar no Brasil, nesta quinta-feira (26), o recurso de Comunidades, que já funcionava em outros países desde 2022. No Brasil, a ferramenta não foi disponibilizada no ano passado devido ao período eleitoral. Os usuários do mensageiro começarão a ver a nova opção aos poucos. As informações são do UOL.

Quem pretende continuar interagindo como sempre fez, individualmente ou em grupo, nada vai mudar, pois a comunidade é uma opção, uma ferramenta. Mas a nova funcionalidade permite ir além dos grupos. Agora, será possível reunir grupos (ou subgrupos) em comum no WhatsApp sob uma comunidade. Por exemplo, a comunidade de uma empresa pode ter “subtemas”, como a escala de plantão no fim de semana, transporte, setores diferentes da firma, coleta para o lanche, viagem, seminário, entre outros.

Ou seja, lugares (condomínios, empresas, escolas) que costumam ter grupos diferentes para cada coisa, vão poder abrigar tudo em uma comunidade e o administrador poderá mandar aviso para todas as pessoas nos subgrupos ou setores da comunidade.

Qual o poder do administrador em uma comunidade do WhatsApp?

enviar mensagens a todos os membros

inserir e remover membros e grupos

criar novos grupos dentro da comunidade

apagar mensagens ou arquivos de mídia considerados abusivos

O administrador também poderá inserir grupos que ele não faz parte. Obviamente, neste caso, ele não conseguirá ler o conteúdo das conversas.

E qual o poder dos usuários?

decidir quem pode adicioná-los a uma comunidade (como já acontecem com os grupos)

denunciar abusos

bloquear contatos

sair da comunidade

Como criar uma comunidade?

Quando estiver disponível em seu app a opção de criar uma Comunidade no WhatsApp, basta tocar sobre ela, digitar um nome, fazer uma descrição e começar a adicionar grupos relacionados ao tema.

Ao todo, é possível incluir até 50 grupos em uma comunidade, totalizando até 5 mil membros.