Whatsapp libera novas atualizações; número em dois celulares e pagamento no aplicativo

Os usuários do WhatsApp agora podem conectar o mesmo número de telefone em dois dispositivos móveis diferentes. O sistema é possível graças ao novo recurso chamado modo Companion, mas o sistema é válido somente aparelhos Android em versão de teste do aplicativo. Outra novidade é o pagamento via aplicativo, destinado a mercadorias e serviços. A ferramenta já foi liberada pelo Banco Central. Veja como funcionam as tecnologias

VEJA MAIS

Como ativar um número de whatsapp em dois celulares?

Para ativar um número de whatsapp em dois celulares, pelo modo Companion, é necessário baixar a versão mais recente do WhatsApp Beta no aparelho secundário e registrar o número de telefone no mensageiro. Em seguida, é preciso:

Clicar nos três pontinhos no canto superior esquerdo da tela;

no canto superior esquerdo da tela; Selecionar a opção "Conectar um aparelho";

Esperar gerar um QR Code na tela;

na tela; Volte o aparelho principal, abra o WhatsApp, vá nas configurações;

Selecione "Aparelhos conectados" e, em seguida, "Conectar um aparelho";

Escaneie o QR Code do aparelho secundário e pronto.

Pagamento via Whatsapp

Antes dessa atualização, os usuários do aplicativo podiam identificar uma empresa, receber informações sobre serviços e produtos e, eventualmente, fechar a compra usando o WhatsApp. No entanto, para efetivar o pagamento, era necessário utilizar outras plataformas. Com o novo recurso, o consumidor pode concluir a compra sem precisar sair do app de mensagens.

O WhatsApp já oferece há dois anos o recurso para que seus usuários façam transferência de dinheiro entre pessoas físicas. A novidade já está disponível aos usuários pessoas físicas, mas, a adesão das empresas ao serviço deverá ser gradual, segundo a direção da companhia de tecnologia no Brasil.

Em até 90 dias, todos os empresários que aderirem ao WhatsApp Business poderão se cadastrar para integrar o novo sistema de pagamento eletrônico, conforme o comunicado oficial divulgado pela plataforma.