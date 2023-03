Whatsapp lento? Confira algumas dicas para melhorar o funcionamento da versão web

Desde que o Whatsapp permitiu a utilização do aplicativo de mensagens instantâneas em diversas plataformas, muitos usuários notaram uma demora no carregamento da versão web do programa. A lentidão, causada pela sincronização de mensagens entre a versão de navegador e o aplicativo de celular, incomoda muitos usuários.

Além da demora para carregar (processo que pode levar alguns minutos), a versão web do aplicativo de mensagens também continua a notificar mensagens que já foram lidas no dispositivo móvel. Enquanto alguns problemas não são resolvidos, o usuário pode seguir uma ou mais das seguintes dicas para resolver o seu problema:

Limpar dados de conversas do Whatsapp

Apagar mensagens e conversas antigas pode reduzir o número de dados no aplicativo. Fotos, vídeos, áudios, documentos, além das próprias mensagens de texto, quando apagadas, representam menos dados no momento de carregamento do Whatsapp na versão para web. Para apagar os dados, siga os seguintes passos:

Abra o Whatsapp;

Acesse a aba de configurações;

Escolha a opção “Armazenamento e Dados”;

Clique em “Gerenciar armazenamento”;

Escolha quais arquivos deseja excluir.

Instale o programa do Whatsapp para Windows ou Mac

Ao utilizar o Whatsapp pelo navegador do computador o aplicativo pode levar mais tempo para sincronizar os seus dados. Entretanto, o programa do Whatsapp, disponível para o Windows e Mac pode diminuir essa demora. O acesso é feito da mesma forma que pelos navegadores, entretanto, pode apresentar melhor estabilidade por estar melhor otimizado para o dispositivo.

Mudar o navegador utilizado

Caso baixar o programa para o computador não seja uma opção, utilizar o Whatsapp em outro navegador pode melhorar a performance do aplicativo de mensagens. Dependendo de diversos motivos, como melhor otimização, melhor resposta do computador, entre outros fatores, o aplicativo pode funcionar melhor em navegadores diferentes.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)