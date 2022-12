Whatsapp mudou? Aplicativo libera recurso para colocar avatar na foto de perfil; veja como

Uma nova atualização do Whatsapp permite, a partir desta quarta-feira (07), alterar a foto do perfil e adicionar um avatar. Essas figurinhas personalizadas podem ser produzidas de acordo com o gosto do usuário. Foram disponibilizados 36 personagens e bilhões de combinações, desde as características físicas, roupas e estilos. A atualização está disponível para alguns usuários.

Outra possibilidade é usar essas imagens nas interações em conversas. O avatar é uma forma a mais dos usuários se expressarem, além de criar uma alternativa para uso de foto real. O visual dos avatares do WhatsApp é igual aos do Instagram e Facebook, criados pela Meta.

A expectativa, segundo a companhia que administra a plataforma, é trazer aos poucos melhorias de estilo nos personagens, incluindo iluminação, sombreamento e texturas de cabelo.

VEJA MAIS

Confira o passo a passo para criar um avatar

Para criar uma avatar no whatsapp, é preciso:

Abrir o aplicativo – Vá no ícone “mais opções”ou “configurações” (altera se for android ou Iphone); Selecione a opção “Avatar”; Escolha “Criar Avatar”; Personalize os personagens e clique em ok, assim que finalizar o recurso.

Com adicionar o avatar do whatsapp como foto do perfil:

Para colocar o avatar do whatsapp como foto do perfil, é preciso: