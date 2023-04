WhatsApp não baixa foto? Aplicativo tem instabilidade e falha com mídia

Usuários do WhatsApp relataram problemas na tarde desta quarta-feira (12), com a instabilidade do aplicativo, que não permite o download de fotos e vídeos recebidos, tanto na versão para celulares Android e iPhone (iOS) quanto no WhatsApp Web. Além disso, imagens postadas nos Status também não estão sendo exibidas corretamente.

VEJA MAIS

Em alguns momentos é possível baixar os arquivos normalmente, mas em outros não. O mesmo ocorre com as imagens no WhatsApp Status, algumas postagens carregam normalmente enquanto outras não abrem, exibindo uma mensagem de erro.

O portal Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, registrou um aumento de notificações sobre a falha no WhatsApp a partir das 18h, chegando a mais de 80 reclamações antes das 19h.

A instabilidade também foi relatada por usuários em outras regiões do mundo, incluindo falhas no download em diferentes idiomas. Quando tentam baixar os arquivos, os usuários recebem uma mensagem informando que o download não foi possível. O WhatsApp ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.