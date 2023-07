WhatsApp testa função para separar conversas pessoais e de trabalho

O aplicativo de mensagens WhatsApp está desenvolvendo um recurso para separar as conversas em diferentes categorias. Atualmente, a equipe da versão beta da versão para Android está testando a criação de abas para filtrar os chats. O objetivo principal é facilitar a separação de conversas pelo usuário. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (7), pelo site especializado Wabetainfo.

Segundo informações divulgadas pelo site Wabetainfo, uma barra de menu no topo da tela divide as conversas por assunto: "não lidas", "pessoais" e "trabalho". Não foi possível identificar se as abas poderão ser customizadas pelo usuário.

As mensagens recebidas ficarão agrupadas na tela inicial do app, na aba “todas”, mas será possível navegar nas outras opções. O WhatsApp não confirmou se existe uma data de lançamento para a ferramenta ou se ela, de fato, será lançada.