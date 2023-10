Primeiro-ministro da Alemanha dá aviso sobre entrada de terceiros em conflito: 'não é boa ideia'

Durante sua visita a Tel Aviv, o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, fez um alerta enfático, destacando que "nenhum outro agente deveria pensar que é uma boa ideia" intervir no conflito entre Israel e Hamas. Esse pronunciamento aconteceu em meio às especulações sobre o possível envolvimento do Irã nos atuais confrontos, que também incluem o grupo libanês Hezbollah.

VEJA MAIS

Além disso, Scholz ressaltou seu compromisso com a proteção dos civis afetados pelo conflito, afirmando: "nossa preocupação é expressamente com os civis - queremos protegê-los". Durante suas conversas em Tel Aviv, o chanceler federal discutiu com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a necessidade de fornecer ajuda humanitária às pessoas impactadas pelo confronto.

Scholz enfatizou a forte relação entre Alemanha e Israel, declarando: "Minha visita a Israel é uma visita a amigos. A Alemanha está firmemente ao lado de Israel". Ele também anunciou planos de viajar ao Egito para se reunir com o Presidente Al-Sisi, com o objetivo de buscar soluções para proteger a população civil na Faixa de Gaza e evitar um agravamento do conflito.