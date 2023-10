Lula conversa com presidentes do Irã e da Turquia sobre Gaza e pede ajuda para retirar brasileiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou, nesta terça-feira (17), conversas separadas com os presidentes do Irã, Ebrahim Raisi, e da Turquia, Recep Erdogan, para abordar a situação de conflito entre o grupo Hamas e Israel na Faixa de Gaza. Durante essas conversas, o presidente brasileiro pediu ajuda dos líderes para a libertação de cerca de 30 brasileiros que se encontram na Faixa de Gaza e a criação de um corredor humanitário para permitir que estrangeiros saiam em direção ao Egito.

Em sua conversa com o presidente Erdogan, ambos os líderes concordaram que os ataques contra civis são "inaceitáveis". Lula enfatizou a importância de um cessar-fogo imediato e da criação de um corredor humanitário para permitir que estrangeiros saiam da região pela fronteira egípcia. Erdogan se comprometeu a ajudar no que for possível para garantir a saída segura dos brasileiros da Faixa de Gaza.

VEJA MAIS

O Palácio do Planalto também divulgou que o presidente Lula aguarda a visita de Erdogan ao Brasil no próximo ano, durante a cúpula do G-20. Nesse contexto, Lula expressou seu desejo por um mundo com menos conflitos e mais paz, além de menos pobreza e mais oportunidades de emprego.

Presidente iraniano defende o fim imediato dos bombardeios

Em sua conversa por telefone com o presidente Raisi, Lula abordou novamente a situação dos brasileiros retidos na Faixa de Gaza. O presidente iraniano defendeu o fim imediato dos bombardeios de Israel e o levantamento do bloqueio da Faixa de Gaza. Lula reiterou seu apelo para a construção de um "consenso" visando à criação de um corredor humanitário, destacando que a libertação de todos os reféns seria um passo significativo em direção ao fim dos bombardeios em Gaza.

Essas conversas ocorreram na residência oficial da presidência, o Palácio da Alvorada. O presidente Lula permanece na residência devido a duas cirurgias realizadas em 29 de setembro. Fora de sua agenda oficial, Lula também se reuniu pessoalmente com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante a manhã.