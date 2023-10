Repórter paraense transmite ao vivo ataque do grupo terrorista Hamas; veja o vídeo

O jornalista paraense Gabriel Chaim registrou momentos de tensão em Israel enquanto fazia uma entrada ao vivo no Conexão GloboNews, na manhã desta terça-feira (17). Em tempo real, o paraense foge à procura de um local seguro para se proteger dos mísseis lançados pelo Hamas.

Chaim mostrava os destroços de Kibutz Be'eri, uma região semelhante a um condomínio residencial onde várias famílias viviam em comunidade, e que foi invadida e várias casas foram depredadas e queimadas pelo grupo terrorista armado.

Alguns integrantes do Exército de Israel estavam no local durante a passagem do jornalista. No entanto, o silêncio que tomava as redondezas foi interrompido por estrondos de bombas e comandos de soldados que orientavam Gabriel a procurar abrigo.

O jornalista se escondeu em uma das casas abandonadas do Kibutz. No local, ele compartilha com as apresentadoras e telespectadores fotos da família que provavelmente morava na residência. Na sequência, Chaim mostra os rastros dos mísseis interceptados pelo sistema de defesa antiaérea de Israel.

Até o momento, cerca de 4,2 mil pessoas já morreram no conflito entre o Estado israelense e Hamas, com palestinos sendo a maioria das vítimas.