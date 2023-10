Grupo terrorista Hamas anuncia morte de um de seus comandantes em ataque de Israel

O grupo terrorista Hamas anunciou a morte de Ayman Nofal, um de seus comandantes militares. À frente das Brigadas Al Qassam, o braço armado do Hamas, Nofal morreu após um ataque israelense no centro da Faixa de Gaza, segundo o breve comunicado divulgado pelo grupo nesta terça-feira (17).

A guerra entre Israel e Hamas, que começou após o ataque do grupo terrorista ao território israelense no dia 7 de outubro, entrou no 11ª dia nesta terça-feira.

Ayman Nofal não é o primeiro membro importante do Hamas a morrer no conflito. Nesta terça-feira (16), Israel anunciou a morte do comandante Billal al-Qedra, que era apontado como o chefe da inteligência do grupo e um dos principais organizadores dos ataques ocorridos em 7 de outubro. Segundo o governo israelense, ele morreu durante um bombardeio em Khan Younis, região ao sul da Faixa de Gaza, no domingo (15).

O exército israelense já havia comunicado, no sábado (14), a morte de Ali Qadi, comandante da Nukhba, força de elite do grupo terrorista Hamas.

Já Ayman Nofal, comandante das Brigadas Al Qassam, braço armado do Hamas, morreu em um ataque "sionista" no campo de Bureij, segundo o comunicado do grupo divulgado nesta terça-feira.