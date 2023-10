SBT faz promoção de viagem a Israel e é alvo de críticas; emissora se pronunciou

O SBT fez uma propaganda de uma promoção que sorteava uma viagem a Israel, em meio à guerra contra o Hamas. A ação foi promovida pelo empresário Sidney Oliveira e apresentada por Andréa Nóbrega e Patrícia Abravanel durante o Programa Silvio Santos. A emissora decidiu tirar o comercial do ar no último domingo (15) após críticas.

O sorteio consistia em seis viagens para “Terra Santa e Fátima com acompanhante”. O roteiro incluía as cidades de Tel Aviv, Haifa, Nazaré, Belém e Jerusalém. A viagem estaria marcada para acontecer entre os dias 3 e 15 de maio de 2024.

Após a repercussão da propaganda, o SBT foi alvo de críticas nas redes sociais. Muitos internautas consideraram a promoção insensível, já que Israel está em guerra com a Palestina. O número de mortos no conflito já ultrapassou de 4 mil pessoas.

Segundo informações do Metrópoles, a assessoria do SBT informou que o comercial foi gravado antes do início da guerra. "O merchandising foi gravado antes da guerra entre Israel e Palestina e o SBT já acordou com o cliente a suspensão do mesmo", disse em nota.

Críticas nas redes sociais

Após a veiculação da propaganda, muitos internautas criticaram a emissora nas redes sociais. “É insensível promover uma viagem a Israel em meio à guerra”, escreveu um internauta. “Essa propaganda é uma falta de respeito com os palestinos”, disse outro. O SBT é uma das maiores emissoras de televisão do Brasil. A emissora é controlada pela família Abravanel, que tem fortes laços com Israel.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)