Assistente de palco de Sílvio Santos é internado na UTI após novo desmaio

O assistente de palco do SBT Gonçalo Roque, de 86 anos, foi internado na UTI do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, após um novo desmaio. Confira os detalhes!

Roque teve um desmaio e precisou ser hospitalizado. Não é a primeira vez que o assistente de palco do SBT passa mal. De acordo com a esposa Janilda Nogueira, os resultados do exame apontaram para um problema no coração.

Roque está internado desde o último dia 3. "Achávamos que ontem iríamos para casa, depois do último exame que ele fez, mas não foi bem como pensamos. Deu um probleminha no coração. Agora ele se encontra na UTI novamente. Ele teve outro desmaio, mas está sob controle, fazendo todos os procedimentos. Tudo vai dar certo", disse a esposa no Instagram.