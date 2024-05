Slipknot oficializa brasileiro Eloy Casagrande como novo integrante; saiba quem é

A banda Slipknot oficializou nesta terça-feira, 30, a entrada de um brasileiro no grupo. O músico Eloy Casagrande teve seu perfil no Instagram marcado pela banda.

Nas redes sociais, o grupo deram as boas-vindas ao músico com uma foto sua com a máscara e a vestimenta que estão sendo utilizadas por ele no palco.

A aparição de Eloy Casagrande em um show do Slipknot na última sexta-feira, 26 de abril, nos Estados Unidos, fez a alegria dos fãs brasileiros. O evento em comemoração aos 25 anos do primeiro disco da banda, foi também a primeira apresentação do novo baterista do grupo.

Detalhes como o formato do corpo, da cabeça e até tatuagens mostraram que se trata de Eloy, após meses de especulação. O anúncio oficial do novo integrante, no entanto, ainda não foi publicado pela banda.

Quem é Eloy Casagrande?

O músico Eloy Casagrande nasceu em 29 de janeiro de 1991, no município de Santo André, em São Paulo. O músico ficou conhecido como baterista da banda Sepultura, que passou a integrar em 2011, aos 20 anos.

A saída de Casagrande do Sepultura, anunciada pouco antes da turnê de despedida da banda, surpreendeu os fãs e também o grupo, em fevereiro. O Sepultura começou excursionar com a turnê Celebrating Life Through Death em março, quando o baterista foi substituído pelo americano Greyson Nekrutman.