Novo baterista do Slipknot é brasileiro? Saiba quem é Eloy Casagrande

A aparição de Eloy Casagrande em um show do Slipknot na última quinta-feira (26/4), nos Estados Unidos, fez a alegria dos fãs brasileiros. O evento em comemoração aos 25 anos do primeiro disco da banda, foi também a primeira apresentação do novo baterista do grupo.

Detalhes como o formato do corpo, da cabeça e até tatuagens mostraram que se trata de Eloy, após meses de especulação. O anúncio oficial do novo integrante, no entanto, ainda não foi publicado pela banda.

As especulações tomaram força depois que Mi Vieira, vocalista de uma ex-banda do baterista, publicou vídeo da apresentação com o que foi associado a um elogio ao músico.

"Estou muito feliz por você, rei. E amanhã postarei a foto clássica para mostrar como o mundo gira", escreveu.

Além dele, Dino Cazares, do Fear Factory, também tratou a notícia como oficial em um post no X.

Quem é Eloy Casagrande?

O artista brasileiro ficou conhecido após integrar a banda de metal nacional Sepultura, em 2011. Após o anúncio de saída do grupo, Eloy disse que seguiria carreira em outro projeto.

Em novembro, o Slipknot anunciou a saída de Jay Weinberg. Além do Sepultura, Casagrande também já foi integrante da banda Gloria e da 2ois, além do grupo católico de rock cristão Lahweh e ainda adolescente esteve na banda do vocalista André Matos, que morreu em 2019.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)