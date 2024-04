Pela primeira vez, Belém recebe que celebra o protagonismo feminino na música instrumental

Em sua 4ª edição, o Festival Feminino chega pela primeira vez à Belém. Com o tema "O Feminino Instrumental", este evento especial vai acontecer em quatro capitais brasileiras, neste ano o evento vai promover o poder da música instrumental e o protagonismo das mulheres nesse cenário. A programação vai acontecer no mês de maio em 4 capitais brasileiras: Belém (PA), São Luís (MA), Vitória (ES) e São Paulo (SP).

Na capital paraense, o evento acontecerá de 2 a 5 de maio na Fundação Cultural do Estado do Pará. Esta é a primeira vez que a cidade recebe o Festival Feminino, o que aumenta ainda mais a expectativa entre os amantes da música e da cultura local. A programação, completamente gratuita, inclui shows de renomadas instrumentistas do cenário nacional, apresentações de grupos locais, DJs, intervenções poéticas, performances e exibições de cinema com filmes que destacam o protagonismo feminino.

Débora Ribeiro é uma das idealizadoras do evento e fala que trazer o festival à capital paraense é um grande desejo dessa produção, que, ainda segundo ela “sempre quis descentralizar sua programação, não só pensando em levar suas pautas para territórios diversos, mas também como forma de mapear a produção artística feminina no país”.

“Nesta edição, a ideia era alcançar regiões que ainda não havíamos chegado, como Norte e Nordeste. São Paulo é onde fica a base do projeto, então todas as edições acabam de alguma forma realizando ações na cidade que sempre nos apoiou de diversas formas. Mas, quando olhamos para o Norte, Belém realmente tem muito feat com o que buscamos, pensando em referências artísticas femininas potentes e engajadas com as pautas do festival”, analisou.

Entre os destaques das apresentações musicais em Belém, o festival vai ter a presença de Funmilayo Afrobeat Orquestra, Lívia Mattos, Flaira Ferro com o Projeto Verê e Duo Gisbranco. Além dessas atrações, artistas locais também terão a oportunidade de brilhar nos palcos do festival, como Tamboiara Amazônia, Layse e as Sinceras, e Thaynara Oliveira, entre outros.

Além da música, a programação do Festival Feminino propõe também atividades que promovem a troca de ideias e o fortalecimento da rede feminina. Rodas de conversa sobre diversos temas, feiras criativas para exposição e venda de trabalhos femininos e até mesmo uma incursão na gastronomia com a divulgação de estabelecimentos liderados por mulheres estão entre as iniciativas.

Com entrada franca, a programação em Belém inicia com cinema nos dias 2 e 3. Os shows e demais atividades acontecem no fim de semana, as atrações musicais nacionais têm abertura de artistas locais e projeções, sempre antecedidas por performances. A Feira Feminina Amazônica inicia a partir das 11h, no sábado e no domingo.

No sábado, dia 4 de maio, os destaques musicais incluem o show de Flaira Ferro com o Projeto Verê, acompanhada por uma banda de instrumentistas de frevo, além da abertura com Tamboiara Amazônia. A programação conta ainda com discotecagem da DJ Shayra Brotero e performance poética com Priscila Cobra.

No último dia, o domingo, é a vez da atração nacional, Lívia Mattos, subir ao palco, com abertura de Layse e as Sinceras, e projeções da VJ Bella Reis, acompanhadas da DJ Jack Sainha e performance poética com Suellen Corrêa.

Além dos shows, no domingo ainda acontece a roda de conversa com o tema ‘A Criatividade Econômica em uma Amazônia Ancestral e Futurista’, com as convidadas: Moara Tupinambá, Fogoyó, Mestra Deia (Iacá) e Luciana Porto.

A cada edição do Feminino, um tema é escolhido para reflexão e que norteia ações no festival. O Manifesto 2024 do Festival Feminino deste ano é o ‘Corpo Liberto’, assinado pela artista Assucena, que destaca a busca pela liberdade feminina em uma sociedade ainda permeada por estereótipos e padrões limitantes.

PROGRAMAÇÃO BELÉM

04/05 | sábado

11h às 20hs Feira Feminina Amazônia

15h DJ Shayra Brotero

16h Bate Papo: Mulheres na Política

Convidadas: Lorena Saavedra/ Lívia Noronha/ Vivi Reis/ Larissa/ Bia Caminha/ Bancada Mulheres Amazônidas.

17h30 DJ Shayra Brotero

18h Show Tamboiara Amazônica | Vj Mhorgana

19h DJ Shayra Brotero

19h50 Performance Poética com Priscila Cobra

20h Show Flaira Ferro - Projeto Verê | Vj Mhorgana

05/05 | domingo

11h às 20hs Feira Feminina Amazônia

15h DJ Jack Sainha

16h Bate Papo: A Criatividade Econômica em uma Amazônia Ancestral e Futurista

Convidadas : Moara Tupinambá/ Fogoyó/ Mestra Deia (Iacá).

17h30 DJ Jack Sainha

18h Show Layse e as Sinceras | Vj Bella Reis

19h DJ Jack Sainha

19h50 Performance poética com Suelen Correa

20h Show Lívia Mattos | Vj Bella Reis