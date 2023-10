Chega a 4.207 número de mortos na guerra entre Israel e Hamas nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (16) chega a 4.207 o número de mortos na guerra entre Israel e o Hamas.

São 2.750 palestinos da Faixa de Gaza, 57 da Cisjordânia e 1.400 israelenses, segundo o Al Jazeera. Os feridos somam pelo menos 14.200: 9.600 na Faixa de Gaza, 1.200 na Cisjordânia e 3.400 em Israel. O grupo terrorista Hamas lançou um ataque sem precedentes contra Israel em 7 de outubro. As forças israelenses responderam com bombardeios em alvos na Faixa de Gaza. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou guerra contra o Hamas no dia seguinte (8).



