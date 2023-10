Ataque da Rússia a café e mercado na Ucrânia deixa 49 mortos

Autoridades ucranianas informaram que pelo menos 49 pessoas morreram em um ataque russo com míssil a um café e um mercado na região de Kharkiv, às 13h15 (7h15 de Brasília) desta quinta-feira (5). Os dois estabelecimentos estavam cheios no momento em que foram atingidos pelo míssil, de acordo com o governado da região de Kharkiv, Oleh Synehubov. Entre as vítimas está um menino de seis anos.

Esse já é apontado como o ataque mais mortal da Rússia contra a Ucrânia neste ano. Os dois países estão em guerra desde 24 de fevereiro de 2022, quando o presidente russo, Vladimir Putin, declarou o início de uma "operação militar especial" na região de Donbass, no leste da Ucrânia

Na noite desta quarta-feira (4) e manhã de quinta, a Rússia atacou outros territórios ucranianos, além de Kharkiv. Na cidade de Kherson, no sul do país, pelo menos duas pessoas morreram durante um bombardeio.

Uma mulher de 64 anos também foi ferida em um bombardeio matinal na cidade de Nikopol, na região central de Dnipropetrovsk, segundo o governador regional Serhiy Lysak. Ele informou ainda que 10 prédios, linhas de energia e um gasoduto foram danificados.

Autoridades da Ucrânia afirmam que as defesas aéreas do país abateram 24 dos 29 drones lançados em ataques às regiões de Odessa e Mykolaiv, no sul, e à região central de Kirovohrad.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, viajou para a Espanha, onde participa de um encontro de líderes europeus.