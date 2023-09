Presidente da Ucrânia não aplaude discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU; veja o vídeo

Presente pela primeira vez na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acompanhou todo o discurso de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas evitou demonstrar apoio às declarações do brasileiro. Zelensky não aplaudiu o discurso de Lula, reação diferente da que teve no pronunciamento seguinte, do líder norte-americano Joe Biden, que foi aplaudido pelo ucraniano.

VEJA MAIS

O "climão" acontece às vésperas de uma reunião bilateral entre Lula e Zelensky, agendada para esta quarta-feira (20).

Em seu discurso no evento, o petista abordou a situação do conflito na Ucrânia, destacando que a guerra expõe a falta de capacidade coletiva dos países-membros em fazer prevalecer os princípios e objetivos estabelecidos na Carta da ONU. "Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações", declarou Lula.