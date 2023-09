'Agora, a Amazônia está falando por si', diz Lula na Assembleia da ONU em Nova York

O combate ao desmatamento na Amazônia foi um dos temas abordados no discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, na manhã desta terça-feira (19). Na ocasião, ele também cobrou dos países desenvolvidos o cumprimento dos compromissos envolvendo a proteção ao meio ambiente.

"O mundo inteiro sempre falou da Amazônia. Agora, a Amazônia está falando por si", declarou, citando a realização da Cúpula da Amazônia, em Belém, no último mês de agosto.

"Sediamos, há um mês, a Cúpula de Belém, no coração da Amazônia, e lançamos nova agenda de colaboração entre os países que fazem parte daquele bioma. Somos 50 milhões de sul-americanos amazônidas, cujo futuro depende da ação decisiva e coordenada dos países que detêm soberania sobre os territórios da região".

Lula observou ainda que o diálogo com outros países detentores de florestas tropicais também foi aprofundado.

"Queremos chegar à COP 28, em Dubai, com uma visão conjunta que reflita, sem qualquer tutela, as prioridades de preservação das bacias Amazônica, do Congo e do Bornéu-Mekong a partir das nossas necessidades", disse.

"Sem a mobilização de recursos financeiros e tecnológicos não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no Marco Global da Biodiversidade. A promessa da destinação dos 100 bilhões de dólares dos países ricos precisa deixar de ser uma promessa. Hoje esse valor seria insuficiente para uma demanda que já chega à casa dos trilhões de dólares", continou.