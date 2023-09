Sociedades e cidades sustentáveis são a base do futuro, diz Jader Filho na ONU

O ministro das Cidades, Jader Filho, disse que o futuro e a esperança são baseados em sociedades e cidades mais sustentáveis. A declaração foi dada durante a participação do titular da pasta na Cúpula dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), neste domingo (17). O encontro ocorre em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Jader fez o discurso no painel “Esperança para o Futuro”, que é parte do evento “Coalizão Local 2030: Impulsionando as Transições-Chave e Alcançando os ODS em 2030” e serve para fortalecer a parceria entre governos locais e outros atores e partes interessadas com o sistema das Nações Unidas, visando realizar a Agenda 2030 no nível local.

“Não haverá justiça social sem inclusão urbana; e para assegurar o pleno exercício da cidadania, temos de garantir o pleno exercício do Direito às suas Cidades”, afirmou o ministro.

“Precisamos nos comprometer plenamente com a visão endossada pela comunidade internacional quando aprovou a Nova Agenda Urbana, se quisermos realmente alcançar a Agenda 2030. Precisamos também colocar as cidades no centro das nossas deliberações sobre a mudança do clima, para alcançarmos o objetivo central do Acordo de Paris”, acrescentou.