Jader Filho visita cidade devastada por chuvas no Rio Grande do Sul

O ministro das Cidades, Jader Filho, chegou neste domingo (10) ao município de Muçum, no Rio Grande do Sul, para visitar localidades atingidas pelas chuvas provocadas pela passagem de um ciclone extratropical no início da semana passada. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o ministro afirma que a cidade foi devastada, colocando o programa Minha Casa Minha Vida como uma opção para atender as famílias que perderam suas casas.

“Conversei com o prefeito, a cidade foi devastada, colocamos o MC a disposição, para que o MInha Casa MInha Vida possa atender as famílias que perderam suas casas e que outras ações possamos fazer, como reconstrução da mobilidade, transportes, etc”.

Neste domingo, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que subiu para 43 o número de mortos após as fortes chuvas que atingiram a região Sul do país nos últimos dias.

Na madrugada deste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre o ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul e deixou dezenas de mortos e desaparecidos e chamou atenção para as mudanças climáticas e a preservação da natureza no discurso de encerramento da cúpula do G20.

“Essa semana, há três dias atrás, no meu Brasil, um ciclone, no estado do Rio Grande do Sul — nunca havia tido ciclone —, matou 46 pessoas, quase 50 pessoas desaparecidas. Isso nos chama atenção, porque fenômenos como esse têm acontecido nos mais diferentes lugares do nosso planeta”, disse, destacando que a natureza “demonstra que precisamos cuidar dela com muito mais carinho”.