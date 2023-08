Cúpula da Amazônia: chefes de Estado elogiam receptividade paraense, diz ministro Jader Filho

Os chefes de estado que participaram do primeiro dia da “Cúpula da Amazônia”, evento preparatório à 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP -30), elogiaram a receptividade da população paraense, segundo afirmou o ministro das Cidades, Jader Filho, durante coletiva realizada, nesta terça-feira (8),.no Hangar - Centro de Convenções, em Belém. A culinária e a estrutura do Hangar foram destacadas pelos visitantes.

“Há pouco eu estive no almoço com os chefes de Estado, e os comentários foram que a cidade os recebeu muito bem, ficaram apaixonados pela culinária paraense, pela forma que os paraenses recebem as pessoas, elogiaram o nosso Centro de Convenções. Acho que Belém dá uma sinalização muito positiva de que a gente vai realizar uma grande COP em 2023. O Ministério das Cidades do governo federal está à disposição do governo do estado e do governo municipal para que possamos ajudar a todos os chefes de Estado que vêm a Belém em 2025”, disse Jader Filho.