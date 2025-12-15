Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Carlos Viana afirma que medida de Toffoli enfraquece as investigações sobre o Banco Master

Procurado, o ministro Dias Toffoli não se manifestou.

Estadão Conteúdo
fonte

Senador Carlos Viana, presidente da CPMI - INSS, e Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador de Pagamentos de Benefícios do INSS (Reprodução / Agência Senado)

Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o senador Carlos Viana (Podemos-MG) criticou, na última sexta-feira, 12, a decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que os documentos relacionados a quebras de sigilos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, não fiquem disponíveis ao colegiado.

Em nota oficial, o senador afirmou ter recebido a decisão com "indignação profunda".

"Essa decisão não é apenas estranha. É grave. Sempre que se afasta de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o acesso a documentos essenciais, enfraquece-se a investigação e amplia-se a desconfiança da sociedade sobre o que se tenta ocultar", escreveu. Procurado, o ministro Dias Toffoli não se manifestou. O espaço segue aberto.

Segundo a decisão de Toffoli, os relatórios de informações fiscais, bancárias e telemáticas do empresário investigado deverão ser entregues diretamente ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e permanecer sob sua guarda "até posterior deliberação pelo STF".

VEJA MAIS

image Toffoli tira da CPI do INSS dados bancários e fiscais de Daniel Vorcaro, do Banco Master

image Toffoli voou em jatinho com advogado de diretor do Banco Master para ver final da Libertadores
Palmeirenses, os dois viajaram juntos no voo privado do empresário Luiz Oswaldo Pastore

image PF prende Vorcaro em operação para apurar crimes financeiros na venda do Master para o BRB
O Banco Central decretou nesta terça-feira a liquidação extrajudicial do Banco Master

"Retirar documentos de uma CPMI do INSS em pleno funcionamento enfraquece a apuração, desorganiza o trabalho investigativo e cria um precedente extremamente perigoso de interferência externa em um instrumento constitucional do Parlamento", afirmou Carlos Viana. Segundo ele, "a Presidência da CPMI do INSS adotará todas as medidas cabíveis para preservar a autoridade da comissão, a legalidade dos seus atos e a integridade da investigação".

A medida foi tomada no âmbito de uma reclamação que pede a anulação das quebras de sigilo telemático, bancário e fiscal de Vorcaro e de outros investigados, aprovadas pela CPMI.

No início de dezembro, a comissão aprovou a quebra de sigilos e a convocação de Vorcaro para prestar depoimento. O objetivo era esclarecer a atuação do Banco Master em produtos financeiros, como o crédito consignado, oferecidos a aposentados e pensionistas.

O empresário é investigado e chegou a ser preso sob suspeita de fraude e organização criminosa em um suposto esquema de emissão de R$ 12 bilhões em créditos falsos.

Dias Toffoli é o relator da investigação sobre as suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Nos últimos dias, o ministro se envolveu em uma polêmica após o jornal O Globo revelar que ele viajou para Lima, no Peru, em um avião privado no qual também estava um dos advogados do caso.

O processo ainda não havia sido distribuído ao gabinete de Toffoli quando ambos embarcaram para o Peru, onde assistiram à final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. A distribuição ocorreu posteriormente, por sorteio, e coube ao ministro determinar o sigilo dos autos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO

BANCO MASTER

STF

TOFFOLI

CARLOS VIANA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

política

Arruda se filia ao PSD, quer se lançar ao governo do DF e critica ligação do BRB com o Master

Se confirmada a candidatura e elegibilidade, ele terá como principal adversária a atual vice-governadora, Celina Leão (PP)

15.12.25 21h43

política

Mulher de Ramagem diz ter contas bloqueadas e acusa Moraes de 'abuso de autoridade'

Procurado por meio do STF, Moraes ainda não se manifestou

15.12.25 21h38

investigação

Moraes agenda perícia médica de Bolsonaro para dia 17 após pedido de cirurgia da defesa

Moraes também destacou que os exames apresentados pela defesa não são atuais

15.12.25 21h08

política

'Nem sei se é bom ter Trump colado com minha imagem', diz Flávio Bolsonaro

A declaração foi feita durante uma entrevista ao canal LeoDias TV

15.12.25 20h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Defesa do ex-presidente solicitou remoção para o DF Star por soluços e hérnia, além de prisão domiciliar

09.12.25 22h08

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

EDUCAÇÃO

Senado aprova PEC que permite a professores acumular cargos de qualquer natureza

Relatada pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), proposta segue para promulgação; exigência de compatibilidade de horários permanece

10.12.25 18h38

Eleições 2026

Flávio Bolsonaro reafirma que candidatura à Presidência em 2026 é 'irreversível'

A fala ocorre após uma visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

09.12.25 10h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda