PF prende Vorcaro em operação para apurar crimes financeiros na venda do Master para o BRB

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira, 18, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em uma operação para apurar suspeitas de crimes envolvendo a venda do Master para o BRB.

A operação cumpre cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão. Outro alvo é Augusto Lima, que também é sócio do banco Master. A defesa de Vorcaro não se manifestou.

O Banco Central decretou nesta terça-feira a liquidação extrajudicial do Banco Master, menos de um dia depois de o Grupo Fictor ter indicado o interesse em comprar a instituição. Segundo pessoas que acompanham o tema de perto, a liquidação acaba com a possibilidade de o acordo avançar.