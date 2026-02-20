Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Residencial Tapanã deve receber moradores até o fim de 2026, anuncia Ministro das Cidades

Empreendimento do Minha Casa, Minha Vida terá 192 unidades em Belém; seleção seguirá critérios socioeconômicos e de territorialidade

Maycon Marte
fonte

Ministro das Cidades visita obras do Residencial Tapanã (Wagner Santana |)

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou na tarde desta sexta-feira (20), que até o fim deste ano, o residencial Tapanã, localizado na rua Presidente Castelo Branco, deve receber seus moradores. A obra será mais uma entrega do programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV) e contará com 192 unidades habitacionais, com cerca de 46 metros quadrados. O anúncio foi feito hoje durante uma visita técnica na obra, que reuniu o ministro, a vice-governadora do estado, Hana Ghassan e o prefeito de Belém, Igor Normando.

Jader ressaltou que a meta inicial do presidente Lula, de 2 milhões de casas em 4 anos, foi alcançada com um ano de antecedência, elevando agora a meta para 3 milhões de casas. O programa, além de realizar o sonho da casa própria para essa estimativa de famílias até o final de 2026, também desempenha um papel crucial na geração de emprego e renda.

“Segundo uma pesquisa feita pela FIP, até outubro do ano passado, 85% de todos os lançamentos do Brasil eram do Minha Casa Minha Vida. Então, isso mostra a importância que o Minha Casa Minha Vida tem hoje na questão da geração de emprego e renda. A construção civil é uma das que mais emprega nesse país”, afirma o ministro.

Além da visita, o representante do governo federal anunciou grandes entregas em Belém até o final de março, incluindo os residenciais Viver Mosqueiro e o Viver Pratinha. As obras do Neuto Miranda e do Viver Valdecans também foram retomadas, além de outras. Fora de Belém, há entregas programadas em Santarém, com o Residencial Moaçara, e em Abaetetuba, com o Chico Narrina.

Seleção

A seleção de moradores para os empreendimentos habitacionais em Belém segue critérios técnicos e sociais definidos por políticas federais e municipais. Segundo o secretário municipal de Habitação, Hamilton Pinheiro Jr., o cadastro para os programas de moradia pode ser feito de forma permanente, sem período fechado, por diferentes canais. O secretário esteve presente durante a visita técnica ao lado do prefeito, representando a gestão municipal, que é quem assume a frente da seleção, agora que ela já pode iniciar.

Os interessados podem se inscrever por meio de ações de busca ativa promovidas pela Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) em eventos e agendas institucionais, diretamente na sede do órgão, localizada na Agência de Urbanismo de Belém, ou pelo site do programa Morar Belém, disponível na página oficial da Prefeitura. O cadastro também pode ser atualizado a qualquer momento pelos inscritos.

No caso específico do Residencial Tapanã, a seleção dos beneficiários seguirá os critérios do programa Minha Casa, Minha Vida, que consideram fatores socioeconômicos, além do critério de territorialidade, priorizando moradores da própria área ou entorno do empreendimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
