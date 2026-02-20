Residencial Tapanã deve receber moradores até o fim de 2026, anuncia Ministro das Cidades

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou na tarde desta sexta-feira (20), que até o fim deste ano, o residencial Tapanã, localizado na rua Presidente Castelo Branco, deve receber seus moradores. A obra será mais uma entrega do programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV) e contará com 192 unidades habitacionais, com cerca de 46 metros quadrados. O anúncio foi feito hoje durante uma visita técnica na obra, que reuniu o ministro, a vice-governadora do estado, Hana Ghassan e o prefeito de Belém, Igor Normando.

Jader ressaltou que a meta inicial do presidente Lula, de 2 milhões de casas em 4 anos, foi alcançada com um ano de antecedência, elevando agora a meta para 3 milhões de casas. O programa, além de realizar o sonho da casa própria para essa estimativa de famílias até o final de 2026, também desempenha um papel crucial na geração de emprego e renda.

“Segundo uma pesquisa feita pela FIP, até outubro do ano passado, 85% de todos os lançamentos do Brasil eram do Minha Casa Minha Vida. Então, isso mostra a importância que o Minha Casa Minha Vida tem hoje na questão da geração de emprego e renda. A construção civil é uma das que mais emprega nesse país”, afirma o ministro.

Além da visita, o representante do governo federal anunciou grandes entregas em Belém até o final de março, incluindo os residenciais Viver Mosqueiro e o Viver Pratinha. As obras do Neuto Miranda e do Viver Valdecans também foram retomadas, além de outras. Fora de Belém, há entregas programadas em Santarém, com o Residencial Moaçara, e em Abaetetuba, com o Chico Narrina.

Seleção

A seleção de moradores para os empreendimentos habitacionais em Belém segue critérios técnicos e sociais definidos por políticas federais e municipais. Segundo o secretário municipal de Habitação, Hamilton Pinheiro Jr., o cadastro para os programas de moradia pode ser feito de forma permanente, sem período fechado, por diferentes canais. O secretário esteve presente durante a visita técnica ao lado do prefeito, representando a gestão municipal, que é quem assume a frente da seleção, agora que ela já pode iniciar.

Os interessados podem se inscrever por meio de ações de busca ativa promovidas pela Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) em eventos e agendas institucionais, diretamente na sede do órgão, localizada na Agência de Urbanismo de Belém, ou pelo site do programa Morar Belém, disponível na página oficial da Prefeitura. O cadastro também pode ser atualizado a qualquer momento pelos inscritos.

No caso específico do Residencial Tapanã, a seleção dos beneficiários seguirá os critérios do programa Minha Casa, Minha Vida, que consideram fatores socioeconômicos, além do critério de territorialidade, priorizando moradores da própria área ou entorno do empreendimento.