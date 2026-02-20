Capa Jornal Amazônia
Mais de 5,2 mil paraenses vão receber restituição do IRPF em fevereiro

Consulta foi liberada às 10h desta sexta-feira (20) pela Receita Federal do Brasil

Gabi Gutierrez

Mais de 5,2 mil contribuintes do Pará vão receber a restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) no lote residual de fevereiro de 2026. A consulta foi liberada às 10h desta sexta-feira (20) pela Receita Federal do Brasil, e o pagamento será feito ao longo do dia 27 de fevereiro. No estado, o valor total liberado soma R$ 15.474.219,42.

Em todo o país, o lote residual contempla 204.824 restituições, com montante total de R$ 578.974.901,07. Desse valor, R$ 337.697.578,81 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, como idosos acima de 80 anos (6.632 restituições), idosos entre 60 e 79 anos (39.290), pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave (3.264) e contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério (10.735).

Além dos grupos com prioridade prevista em lei, 127.585 contribuintes foram priorizados por terem utilizado a declaração pré-preenchida e/ou optado pelo recebimento via PIX. Outros 17.318 contribuintes não prioritários também fazem parte do lote.

Distribuição no Pará

No detalhamento por delegacias da Receita Federal no estado, Belém concentra o maior volume: 3.126 contribuintes receberão R$ 12.020.608,01. Em Marabá, serão 1.458 contribuintes, com R$ 2.219.309,36 em restituições. Já Santarém soma 644 contribuintes, que receberão R$ 1.234.302,05.

Considerando a 2ª Região Fiscal, que engloba os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 11.264 contribuintes terão direito a créditos que totalizam R$ 33.689.323,28.

Como consultar a restituição

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site www.gov.br/receitafederal, entrar em “Meu Imposto de Renda” e clicar em “Consultar minha restituição”. O sistema oferece consulta simplificada ou completa, por meio do extrato de processamento no e-CAC. Caso haja pendências, é possível retificar a declaração.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones, que permite verificar a situação da restituição e do CPF.

Pagamento e segurança

O crédito é realizado exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Se houver erro nos dados informados, o pagamento não é efetuado. Nesses casos, a Receita Federal disponibiliza o serviço de reagendamento por meio do Banco do Brasil, pelo prazo de até um ano após a primeira tentativa de crédito.

Se o valor não for resgatado dentro desse período, a solicitação deverá ser feita pelo Portal e-CAC.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram
.
