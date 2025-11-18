Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Banco Central decreta liquidação do Banco Master após investigação

O modelo de negócios do Master era considerado problemático, já que o banco emitia papéis garantidos pelo FGC e pagava taxas muito acima do mercado.

Estadão Conteúdo

O Banco Central decretou nesta terça-feira, 18, a liquidação extrajudicial do Banco Master, menos de um dia depois de o Grupo Fictor ter indicado o interesse em comprar a instituição. Segundo pessoas que acompanham o tema de perto, a liquidação acaba com a possibilidade de o acordo avançar.

A liquidação foi assinada pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo. Pelo termo, também fica sob liquidação judicial a Master SA Corretora de Câmbio. A EFB Regimes Especiais de Empresas foi nomeada liquidante, com amplos poderes de administração e liquidação.

A liquidação judicial do Master entrou no radar do mercado desde setembro, quando o BC negou a autorização para o Banco de Brasília (BRB) adquirir a companhia. O modelo de negócios do Master era considerado problemático, já que o banco emitia papéis garantidos pelo FGC e pagava taxas muito acima do mercado.

VEJA MAIS

image PF prende Vorcaro em operação para apurar crimes financeiros na venda do Master para o BRB
O Banco Central decretou nesta terça-feira a liquidação extrajudicial do Banco Master

O anúncio ocorre quase um mês após ter vetado a oferta de compra de uma fatia da instituição pelo Banco de Brasília (BRB). A medida dá fim a um processo acelerado de crescimento do Master, que foi baseado em dois pilares: a captação de recursos pagando a investidores juros muito acima da média do mercado e a compra de ativos com baixa liquidez, como empresas com problemas financeiros, precatórios e direitos creditórios.

O que é a liquidação?

A liquidação extrajudicial é um regime de resolução à disposição do BC para lidar com problemas graves em instituições financeiras, a fim de manter a estabilidade do sistema. A medida interrompe o funcionamento da instituição, retirando-a do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Isso significa que o banco fecha, deixa de funcionar.

Esse regime é adotado quando a situação de insolvência - ou seja, de endividamento - é irrecuperável ou quando forem cometidas graves infrações às normas que regulam sua atividade. O BC nomeia um liquidante, que buscará a venda dos ativos existentes para viabilizar o pagamento, que for possível, aos credores.

Também é acionado o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), uma espécie de "seguro" aos investidores e correntistas contra calotes. O FGC garante o pagamento de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ e por instituição bancária. Não há prazo determinado para o encerramento da liquidação: ela termina por decisão do Banco Central ou pela decretação da falência da instituição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BC/BANCO MASTER/LIQUIDAÇÃO/FICTOR
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

economia

Trump suspende tarifa de 40% sobre carne, café e outros produtos agrícolas do Brasil

Na ordem executiva divulgada pela Casa Branca, Trump cita a conversa telefônica que teve com o presidente Lula em 3 de outubro

20.11.25 19h37

financiamento

Vendas financiadas de veículos sobem 13,9% no Pará em outubro

Alta foi puxada principalmente pelo financiamento de motos, que cresceu 23,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo a B3

20.11.25 11h30

SEGURANÇA NOS RIOS

Seguro fluvial cresce na Amazônia e impulsiona profissionalização da navegação

Arrecadação no Norte ultrapassa R$ 15 milhões e consolida ciclo de expansão

20.11.25 7h30

Economia

Mecanismo financeiro da OTCA busca US$ 250 milhões para proteger Amazônia

Proposta reforça cooperação regional e mira ações integradas de preservação e desenvolvimento

19.11.25 19h50

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Chance imperdível

Leilão tem veículos com lances a partir de R$ 0,25 em Belém; saiba como participar

Prefeitura abre inscrições para participação presencial e virtual no leilão público de 600 veículos, entre carros e motos, retidos no pátio da Segbel

12.11.25 17h16

CARREIRAS

Pará deve gerar 12 mil empregos na indústria até 2027; saiba como se preparar

Indústria paraense vive fase de transformação e aposta em cursos voltados à inteligência artificial, automação e sustentabilidade; Senai e Fiepa ampliam programas de qualificação para preparar mão de obra diante do cenário.

17.11.25 8h30

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

turismo

Com alta de 32% na oferta de voos, Aeroporto de Belém prevê 72 mil passageiros durante feriadão

Movimentação durante o feriado prolongado da Consciência Negra deve ter aumento de 36% em comparação ao mesmo período do ano passado

19.11.25 10h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda