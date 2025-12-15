Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Carla Zambelli: Câmara dá posse nesta segunda-feira ao suplente Adilson Barroso

Barroso foi presidente do Patriota, mas foi expulso da presidência da legenda.

Estadão Conteúdo

O suplente da deputada Carla Zambelli (PL-SP), Adilson Barroso (PL-SP), vai tomar posse nesta segunda-feira, 15, após a parlamentar, presa na Itália, renunciar ao mandato em comunicado à Secretaria-Geral da Mesa da Câmara no domingo, 14.

Zambelli corre risco de extradição na Itália. Sua opção pela renúncia ocorreu após deputados de oposição rejeitarem a cassação dela em votação na madrugada da última quinta-feira, 11. Mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, ainda na quinta-feira, a cassação e a posse do suplente em 48 horas. Na sexta-feira, o STF referendou a decisão dele.

Zambelli abriu mão do mandato antes de a Câmara ser forçada a cumprir ordem do STF. Com a renúncia, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), determinou a convocação de Barroso para assumir o cargo.

VEJA MAIS

image Saiba quem é Adilson Barroso, suplente que assume vaga de Zambelli
Político do PL foi convocado após renúncia de Carla Zambelli e já exerceu mandato na Câmara em outras ocasiões

image Zambelli renuncia ao mandato e Hugo Motta convoca suplente após ordem do STF
Deputada está presa na Itália e antecipou-se à perda de mandato determinada pelo Supremo; Adilson Barroso (PL-SP) assume a vaga

Barroso é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e migrou para o PL nas eleições de 2022. Nas redes, ele se define como "bolsonarista de direita, conservador, patriota, amigo de Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Nikolas Ferreira".

Antes disso, o deputado foi presidente do Patriota e trabalhou, em 2018 e 2021, para trazer Bolsonaro para o partido. A articulação, porém, fracassou após Barroso ser expulso da presidência da legenda. Ovasco Resende, que era contrário, assumiu a função e minou os planos.

Barroso já ocupava o cargo na Câmara em razão de ser o primeiro suplente do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), licenciado para exercer o comando da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em 2022, Derrite disputou a eleição como candidato do PL. Com o retorno de Derrite ao cargo, Barroso voltou à condição de suplente.

Antes de 2022, a atuação política de Barroso ficou dentro do Estado de São Paulo. Ele foi vereador de Barrinha (SP) por dois mandatos e vice-prefeito do município entre 1997 e 2002. Depois, foi eleito deputado estadual de São Paulo entre 2003 e 2007. Foi fundador do Partido Ecológico Nacional, em 2012, que acabou virando o Patriota.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Carla Zambelli

mandato

renúncia

suplente

posse
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

política

Arruda se filia ao PSD, quer se lançar ao governo do DF e critica ligação do BRB com o Master

Se confirmada a candidatura e elegibilidade, ele terá como principal adversária a atual vice-governadora, Celina Leão (PP)

15.12.25 21h43

política

Mulher de Ramagem diz ter contas bloqueadas e acusa Moraes de 'abuso de autoridade'

Procurado por meio do STF, Moraes ainda não se manifestou

15.12.25 21h38

investigação

Moraes agenda perícia médica de Bolsonaro para dia 17 após pedido de cirurgia da defesa

Moraes também destacou que os exames apresentados pela defesa não são atuais

15.12.25 21h08

política

'Nem sei se é bom ter Trump colado com minha imagem', diz Flávio Bolsonaro

A declaração foi feita durante uma entrevista ao canal LeoDias TV

15.12.25 20h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Defesa do ex-presidente solicitou remoção para o DF Star por soluços e hérnia, além de prisão domiciliar

09.12.25 22h08

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

EDUCAÇÃO

Senado aprova PEC que permite a professores acumular cargos de qualquer natureza

Relatada pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), proposta segue para promulgação; exigência de compatibilidade de horários permanece

10.12.25 18h38

Eleições 2026

Flávio Bolsonaro reafirma que candidatura à Presidência em 2026 é 'irreversível'

A fala ocorre após uma visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

09.12.25 10h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda