Saiba quem é Adilson Barroso, suplente que assume vaga de Zambelli

O suplente Adilson Barroso deve assumir o mandato deixado pela deputada federal Carla Zambelli na Câmara dos Deputados. A convocação ocorre após Zambelli entregar a carta de renúncia à Presidência da Casa neste domingo (14), em meio a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinaram a perda imediata do mandato.

A renúncia foi confirmada pela assessoria da Presidência da Câmara. Em nota, a Casa informou que a deputada comunicou formalmente a decisão à Secretaria-Geral da Mesa. Com isso, o presidente da Câmara, Hugo Motta, determinou a convocação do suplente.

A posse de Adilson Barroso está prevista para a primeira sessão da semana, marcada para segunda-feira (15).

Suplente mais votado do PL em São Paulo

Adilson Barroso é o primeiro suplente do Partido Liberal em São Paulo, após receber mais de 62 mil votos nas eleições de 2022. Ele já assumiu o mandato em outras ocasiões durante a atual legislatura.

Entre 2023 e 2025, Barroso ocupou uma cadeira na Câmara durante o período em que Guilherme Derrite (PP-SP) esteve licenciado para assumir a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Com o retorno de Derrite ao cargo no fim de novembro, Barroso voltou à condição de suplente.

Trajetória política

Natural de Minas Gerais, Adilson Barroso construiu a maior parte de sua carreira política no interior de São Paulo. Ele foi vereador em Barrinha em 1988 pelo PTB e reeleito em 1992 pelo então PFL. Entre 1997 e 2002, ocupou o cargo de vice-prefeito da cidade.

Em 2002, foi eleito deputado estadual pelo Prona, exercendo mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) até 2010. Após não se reeleger naquele ano, voltou à Câmara Municipal de Barrinha em 2016.

Barroso também foi um dos fundadores do Partido Ecológico Nacional (PEN), criado em 2012 e que passou a se chamar Patriota em 2017.

Em 2021, Adilson Barroso deixou a presidência do Patriota após divergências internas relacionadas à tentativa de filiação do então presidente Jair Bolsonaro à legenda. Após ser destituído do comando do partido, ele se filiou ao PL.

Nas redes sociais, Barroso se define como “bolsonarista de Direita, conservador, Patriota, amigo do Pres. Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Nikolas Ferreira”.

Renúncia ocorreu após decisão do STF

A renúncia de Carla Zambelli ocorreu após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou a perda imediata do mandato da parlamentar e a posse do suplente em até 48 horas. Segundo o ministro, a Câmara deveria apenas declarar a perda do mandato, sem submetê-la à votação.

Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A condenação se tornou definitiva em junho, sem possibilidade de recurso.

Na quarta-feira (10), a Câmara havia rejeitado a cassação do mandato da deputada, com 227 votos favoráveis, 170 contrários e 10 abstenções. Para a cassação, seriam necessários 257 votos. A decisão foi considerada pelo STF como violação à Constituição.