Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Renúncia de Zambelli foi 'cálculo' para garantir permanência na Itália, diz PL

Nota oficial classifica decisão do STF como 'vergonhosa' e admite manobra para preservar direitos políticos da ex-deputada

Gabriel da Mota
fonte

Agora ex-deputada, Carla Zambelli renunciou ao cargo neste domingo (14) (Lula Marques / Agência Brasil)

A renúncia da deputada Carla Zambelli (PL-SP), formalizada neste domingo (14), não deve ser lida como um ato de desistência, mas como um movimento friamente calculado no xadrez de Brasília. Essa é a narrativa oficial adotada pelo Partido Liberal. Em um comunicado divulgado pelo deputado Sóstenes Cavalcante (RJ) logo após a confirmação da saída da parlamentar, a liderança da sigla define o gesto como uma "decisão estratégica" para driblar o que classifica como um "ambiente de exceção".

O texto, assinado em tom de defesa institucional e pessoal, busca justificar a antecipação da saída de Zambelli antes que o processo de cassação fosse concluído pela Câmara dos Deputados. O objetivo central é claro: garantir margem jurídica para que ela continue na Europa.

Ato político contra o Supremo

O comunicado não economiza adjetivos ao criticar o Judiciário. A liderança do partido argumenta que a renúncia foi uma resposta necessária a uma "decisão vergonhosa do STF", referindo-se à ordem de substituição imediata da parlamentar. Para o grupo político da ex-deputada, a Corte teria ignorado o devido processo legal.

"A renúncia não foi improvisada nem emocional. Ao renunciar antes da conclusão da cassação, Carla Zambelli preserva direitos, amplia possibilidades de defesa e evita os efeitos mais graves de um julgamento claramente politizado", diz o comunicado.

Estratégia de sobrevivência e permanência na Itália

Mais do que preservar o mandato, o texto admite que a manobra visa a liberdade de Zambelli, que se encontra presa na Itália aguardando decisão sobre extradição. A visão do partido é que, sem o mandato, ela escapa da inelegibilidade imediata e fortalece seus argumentos perante a Justiça italiana.

A nota rechaça o termo "fuga" e prefere "cálculo jurídico". "Isso não é fuga. É cálculo jurídico em um ambiente de exceção. Quando a Corte perde a imparcialidade, a estratégia passa a ser a única forma de proteção contra o arbítrio", defende o texto.

O desfecho do comunicado apela para a lição histórica da política, sugerindo que Zambelli poderá retornar ao cenário futuro por ter sabido a hora de sair. "História e direito ensinam: quem entende o jogo institucional, sobrevive a ele", conclui a nota.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carla zambelli

renúncia

partido liberal

stf

itália

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

José Antonio Kast é eleito presidente do Chile, neste domingo (14)

José Antonio Kast é um advogado de 59 anos, católico devoto e pai de nove filhos.

14.12.25 21h22

Bolsonaro passa por exames na prisão e terá de ser submetido a cirurgia, diz advogado

14.12.25 21h13

MANIFESTAÇÃO

Fafá de Belém canta com Caetano Veloso em ato contra anistia em Copacabana

Paraense foi apresentada como 'musa das Diretas Já' e discursou sobre a força do povo antes de cantar 'Vermelho' e 'Emoriô' neste domingo (14)

14.12.25 18h12

ex-deputada

Em pedido de renúncia, Zambelli diz que segue viva e que Brasil continuará ouvindo sua voz

Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por mandar um hacker invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e está presa na Itália desde julho

14.12.25 18h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Defesa do ex-presidente solicitou remoção para o DF Star por soluços e hérnia, além de prisão domiciliar

09.12.25 22h08

MINISTRO DO TURISMO

Em live, Celso Sabino diz que expulsão foi injusta e mantém candidatura ao Senado

Ministro do Turismo afirmou ter "ficha limpa" e criticou intervenção no diretório do União Brasil no Pará; ele reiterou apoio ao projeto de Lula para 2026

08.12.25 17h16

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

política

Termo 'eu tenho um preço' usado por Flávio Bolsonaro escancara chantagem, diz Lindbergh Farias

Lindbergh voltou a fazer um apelo contra a anistia aos condenados por atos golpistas

07.12.25 15h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda