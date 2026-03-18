Deputada do PL se pinta de preto e protesta contra mulheres trans em plenário

A deputada estadual Fabiana Bolsonaro (PL) se maquiou durante discurso na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) nesta quarta-feira (18). O ato foi um protesto contra a escolha da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados, localizada em Brasília (DF).

O discurso da deputada Fabiana Bolsonaro foi interrompido pela deputada Monica Seixas (PSOL), que levantou uma questão de ordem. Monica acusou Fabiana de transfobia, racismo e da prática de blackface, termo que se refere a quando uma pessoa branca pinta o rosto para simular uma pessoa negra. A parlamentar do PSOL ainda solicitou a suspensão da sessão e da transmissão, além de censura por discurso de ódio.

Quem é Fabiana Bolsonaro?

A deputada Fabiana Bolsonaro foi eleita em 2026. Importante notar que ela não possui parentesco com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fabiana utiliza o sobrenome por identificação política e ideológica.