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Política

Zema defende castração química e pena mínima de 30 anos para feminicídio

Estadão Conteúdo

O pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo-MG), defendeu, em entrevista, o endurecimento das punições para crimes de feminicídio, incluindo a adoção de castração química e pena mínima de 30 anos de prisão sem direito a benefícios.

Ele afirmou que o aumento do rigor penal é a forma mais eficaz de reduzir esse tipo de crime e comparou a proposta ao endurecimento das penas para sequestro ocorrido nas décadas de 1980 e 1990.

"Para o feminicídio, eu iria além de aumentar a pena e determinaria a castração química com pena mínima de 30 anos sem direito a recebimento de qualquer benefício", declarou em entrevista ao programa Canal Livre.

Além das medidas penais, o pré-candidato defendeu programas de conscientização nas escolas voltados a crianças expostas à violência doméstica. Segundo ele, pessoas que crescem em ambientes violentos podem passar a normalizar agressões.

Zema também propôs ampliar a rede de delegacias especializadas no atendimento à mulher, com maior presença de agentes femininas. "Como que uma mulher vai chegar e ter a liberdade de falar com um homem?", questionou.

Durante a entrevista, o ex-governador reconheceu os dados de feminicídio em Minas Gerais, Estado que aparece entre os maiores números absolutos de casos no País, segundo estatísticas do Ministério da Justiça. Ele atribuiu parte do cenário às dificuldades fiscais encontradas no início de sua gestão, em 2019, mas afirmou que os indicadores começaram a apresentar queda nos últimos anos.

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/ZEMA/CASTRAÇÃO QUÍMICA
Política
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