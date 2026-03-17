Carlos Bolsonaro publica foto do pai em hospital e diz que situação 'é muito delicada'

O ex-vereador Carlos Bolsonaro informou que o estado de saúde de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segue "muito delicado" no Hospital DF Star, em Brasília. A declaração foi feita na noite de segunda-feira, 16, através de uma publicação no X.

Segundo Carlos, Bolsonaro foi transferido para uma unidade semi-intensiva devido à persistência de uma pneumonia bacteriana. Essa condição mantém sua respiração "muito debilitada", afetando também a voz, o equilíbrio e a condição dos pulmões.

Os pulmões do ex-presidente estão sob observação permanente, e seu quadro é monitorado constantemente para evitar qualquer piora. Ele apresenta dificuldade para conversar e os soluços permanecem, conforme relatado pelo filho.

Monitoramento e sintomas persistentes

Carlos Bolsonaro destacou que "todo o processo de observação segue sensível e necessário", expressando preocupação com a saúde do pai. A persistência da pneumonia bacteriana tem impactado diretamente as funções respiratórias do ex-chefe do Executivo.

Internação e diagnóstico inicial

O último boletim médico, divulgado na manhã de segunda-feira, 16, havia informado uma melhora de Bolsonaro desde domingo, 15. O ex-presidente mostrava recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios, com uso de antibióticos, e seguia com suporte clínico intensivo e fisioterapia.

Bolsonaro foi internado na manhã de sexta-feira, 13. Os exames confirmaram "broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa", uma infecção bacteriana nos dois pulmões causada pela entrada de líquido nas vias respiratórias.

O ex-presidente foi atendido pelo Samu na prisão por volta das 8h da sexta-feira, 13, com "caso clínico sugestivo à pneumonia queixando-se de falta de ar". Ele chegou ao Hospital DF Star por volta das 9h, em operação conjunta do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).