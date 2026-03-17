Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Carlos Bolsonaro publica foto do pai em hospital e diz que situação 'é muito delicada'

Segundo Carlos, Bolsonaro foi transferido para uma unidade semi-intensiva devido à persistência de uma pneumonia bacteriana

Estadão Conteúdo

O ex-vereador Carlos Bolsonaro informou que o estado de saúde de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segue "muito delicado" no Hospital DF Star, em Brasília. A declaração foi feita na noite de segunda-feira, 16, através de uma publicação no X.

Segundo Carlos, Bolsonaro foi transferido para uma unidade semi-intensiva devido à persistência de uma pneumonia bacteriana. Essa condição mantém sua respiração "muito debilitada", afetando também a voz, o equilíbrio e a condição dos pulmões.

Os pulmões do ex-presidente estão sob observação permanente, e seu quadro é monitorado constantemente para evitar qualquer piora. Ele apresenta dificuldade para conversar e os soluços permanecem, conforme relatado pelo filho.

Monitoramento e sintomas persistentes

Carlos Bolsonaro destacou que "todo o processo de observação segue sensível e necessário", expressando preocupação com a saúde do pai. A persistência da pneumonia bacteriana tem impactado diretamente as funções respiratórias do ex-chefe do Executivo.

Internação e diagnóstico inicial

O último boletim médico, divulgado na manhã de segunda-feira, 16, havia informado uma melhora de Bolsonaro desde domingo, 15. O ex-presidente mostrava recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios, com uso de antibióticos, e seguia com suporte clínico intensivo e fisioterapia.

Bolsonaro foi internado na manhã de sexta-feira, 13. Os exames confirmaram "broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa", uma infecção bacteriana nos dois pulmões causada pela entrada de líquido nas vias respiratórias.

O ex-presidente foi atendido pelo Samu na prisão por volta das 8h da sexta-feira, 13, com "caso clínico sugestivo à pneumonia queixando-se de falta de ar". Ele chegou ao Hospital DF Star por volta das 9h, em operação conjunta do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO

INTERNAÇÃO

Carlos Bolsonaro
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

BRASIL

Carlos Bolsonaro publica foto do pai em hospital e diz que situação 'é muito delicada'

Segundo Carlos, Bolsonaro foi transferido para uma unidade semi-intensiva devido à persistência de uma pneumonia bacteriana

17.03.26 11h07

Viana diz ter enviado recursos de emenda à Lagoinha, mas nega relação com Zettel

17.03.26 10h28

Quem é Gorete Pereira, deputada que usará tornozeleira após operação sobre fraudes no INSS

17.03.26 10h14

Ratinho volta a falar sobre polêmica com Erika Hilton e diz que não irá mudar de opinião

17.03.26 8h52

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

transferência

Delegado da PF que indiciou Bolsonaro é nomeado como assessor no gabinete de Moraes no STF

Shor foi responsável pela investigação da tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados

10.03.26 12h42

NOVAMENTE INVESTIGADO

STF autoriza retomada de investigações envolvendo prefeito de Ananindeua

Ministro do Supremo Tribunal Federal entende que investigações são anteriores à criação da força-tarefa questionada e autoriza retomada das apurações

13.03.26 18h01

POLÍTICA

Gleisi e Boulos divulgam vídeo que associa Flávio Bolsonaro a organizações criminosas do Rio

O vídeo descreve supostas conexões do senador com o que chama de "submundo do crime do Rio de Janeiro"

13.03.26 9h12

JUSTIÇA ELEITORAL

TJPA define lista de três advogadas para vaga de juíza no Tribunal Regional Eleitoral do Pará

Nomes indicados serão analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral antes da nomeação final pela Presidência da República

12.03.26 13h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda