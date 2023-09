Lula discursará nesta terça-feira na abertura da Assembleia-Geral da ONU

Realizada anualmente em Nova York, nos Estados Unidos, a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) chega a sua 78ª edição nesta terça-feira (19), reunindo chefes de Estado e de governo e ministros dos países. Desde 1955, tradicionalmente, os brasileiros são responsáveis pela 1ª fala dentre os chefes de Estado da assembleia, seguidos pelo presidente dos Estados Unidos, anfitrião do encontro. O discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura do evento está marcado para as 10h, no horário de Brasília (9h em Nova York).

O mandatário brasileiro retorna ao palco da ONU após 14 anos. Ele já participou sete vezes do evento, de 2003 a 2009, quando fez seu último discurso com presidente.

Em todas as falas anteriores do petista, foram abordados quatro temas centrais: reforma do Conselho de Segurança da ONU; combate à fome; promoção da paz e proteção do meio ambiente.

Nesta terça-feira, a expectativa é de que Lula volte a tratar de temas como reforma do Conselho de Segurança da ONU e combate à fome e à desigualdade, bem como o fim da guerra na Ucrânia e defesa da paz; combate às mudanças climáticas; cobrança por recursos de países ricos para preservar florestas; defesa da democracia; e mudanças na governança global.