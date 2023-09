Presidentes Lula e Zelensky se encontram em Nova York para discutir paz após divergências

O encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, realizado em Nova York (EUA) no final da tarde desta quarta-feira (20), teve uma duração aproximada de uma hora e 10 minutos. Este foi o primeiro encontro entre os líderes dos respectivos países após meses de opiniões divergentes sobre o conflito que assola o leste europeu, que já perdura há um ano e sete meses. Ambos os presidentes viajaram aos Estados Unidos para proferir discursos na terça-feira (19) na Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU).

Em sua conta no Twitter, o presidente Lula compartilhou que teve "uma boa conversa sobre a importância dos caminhos para a construção da paz". O líder brasileiro também destacou a relevância da manutenção constante do diálogo entre as nações como parte fundamental desse processo.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, descreveu a conversa entre os presidentes como "calorosa e honesta", na qual cada país pôde expor sua posição de forma clara. Kuleba enfatizou que esse encontro representou um momento importante na busca por soluções para o conflito em curso.