Lula se reúne com Zelensky na tarde desta quarta-feira, em Nova York

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reúne, na tarde desta quarta-feira (20), com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Nova York, no Estados Unidos. Conforme a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto, o encontro entre os dois está marcado para as 16 horas (15 horas, no horário de Brasília).

Lula e Zelensky viajaram para Nova York para participar da abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), na terça-feira (19). Questionado sobre a expectativa pelo encontro com o líder ucraniano, o petista afirmou que a conversa será entre "dois presidentes de países, cada um com seus problemas, cada um com suas visões".

O encontro entre os dois será fechado, sem a imprensa. "Vou conversar sobre os problemas que ele [Zelensky] quer conversar comigo", declarou o presidente brasileiro.

Essa será a primeira reunião presencial entre Lula e Zelensky. Eles chegaram a conversar por telefone em março.

O pedido do encontro partiu do governo ucraniano, segundo Lula.