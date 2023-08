R70: 'Pensei que ele tinha uma compreensão melhor do mundo', diz Zelensky sobre Lula

Combustíveis

Preço médio da gasolina nas bombas cai 0,5% na primeira semana de agosto. Litro do diesel registra aumento de 0,4%.



“Norte conectado”

Quatro das 8 infovias contratadas no leilão 5G para a Amazônia devem ser entregues até dezembro, diz ministro das Comunicações.

Volodymyr Zelensky (J. Bosco)

"Pensei que ele tinha uma compreensão melhor do mundo.”

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, ao comentar a declaração de Luiz Inácio Lula da Silva de que nem o governo ucraniano nem a Rússia estão preparados para conversar sobre paz.

EVENTO

PREPARAÇÃO

Com 405 atividades em plenárias para até três mil pessoas, o “Diálogos Amazônicos” - megaevento promovido pelo governo federal em preparação para a “Cúpula da Amazônia”, que será realizada nos próximos dias 8 e 9 - trouxe a Belém ministros de Estado, representantes de governos estrangeiros, parlamentares e mais autoridades para discutir a criação de políticas públicas capazes de promover o desenvolvimento da região de forma sustentável e de atender as populações que vivem aqui.



CAR



Principal anfitrião do encontro, o governo do Pará anunciou, ao longo deste final de semana, diversas políticas de incentivo à sociobioeconomia e ao agronegócio. O Cadastro Ambiental Rural 2.0 (CAR), por exemplo, validou de forma imediata 43.321 cadastros que estavam sem pendências na base de dados do governo ainda durante o lançamento da ação, ontem, no Hangar.



RASTREIO



No Hangar, que recebeu a maioria dos painéis que contaram com a presença de ministros do governo Lula, o governador Helder Barbalho garantiu, no sábado, e reiterou, ontem, que até o final deste ano todo o rebanho bovino do Pará estará microchipado - o que significa que 26 milhões de animais terão chips implantados. A iniciativa trará avanço à cadeia produtiva. Questionado sobre os custos do investimento em um período tão curto, o governador explicou que as empresas produtoras de carne vão arcar com os gastos, e que nada será repassado aos consumidores.



RETORNO



De acordo com o Helder Barbalho, os gastos se justificam tendo em vista o retorno das exportações em uma cadeia produtiva rastreável. O Pará tem, hoje, o segundo maior rebanho bovino do País.

PRODUTOS

FLORESTAIS



Em Belém, também por conta dos eventos, o presidente da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana, ex-governador do Acre, afirmou que ficou entusiasmado com as propostas para aumentar a produção de produtos florestais na Amazônia. Ele afirma que, à frente da Apex, teve acesso a um dado preocupante: dos US$ 150 bilhões anuais que resultam da exportação de produtos obtidos com a produção florestal em todo o mundo, a participação do território amazônico responde por apenas US$ 300 milhões - valor obtido com a negociação de 64 produtos finalizados para envio ao exterior.

TURISMO

FINANCIAMENTO



Encerrado o “Diálogos Amazônicos” e com a “Cúpula da Amazônia” já batendo à porta, ficou clara a necessidade de investimento na rede hoteleira de Belém. Com os eventos em andamento e outros previstos para ocorrer nos próximos meses, a capital paraense passa por testes antes de receber a COP 30. Diante do cenário, o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa, defendeu em evento do Ministério do Turismo, em Belém, a criação de uma linha especial de empréstimo com foco específico na COP, a fim de ampliar a capacidade da rede hoteleira. Ele disse que hoje o BNDES oferece um valor muito fora da realidade para ser honrado mais tarde, por isso é necessária uma linha especial.



TRANSPORTE



Se por um lado a rede hoteleira estava sufocada e o transporte público não foi o preferido pelos participantes, os serviços de transporte por táxis e carros de aplicativos tiveram ótimos resultados no final de semana. Os motoristas que optaram por não tirar folga registraram aumentos nos ganhos. Em frente ao Hangar, em área reservada ao embarque e desembarque, filas de carros se formaram nos três dias. Motoristas afirmaram que em alguns horários, como na abertura das plenárias, as tarifas subiram bastante por conta da alta demanda por motoristas.

ACOLHIDA

BURACOS



Viralizaram nas redes sociais, neste final de semana, inúmeros vídeos mostrando os contrastes da Belém dos eventos e aquela do dia a dia da população. Nas telas divididas, os internautas anunciavam a “Belém para o visitante ver”, com vias sinalizadas e limpas, e a “Belém real que o belenense vê”, com vias repletas de lixo, especialmente na periferia. Apenas um ponto uniu os dois mundos: a grande quantidade de buracos nas pistas, motivo de vergonha para os motoristas que precisaram escapar da buraqueira com os clientes nos carros.

Em Poucas Linhas

► A empresa GME, responsável pela gestão das Unidades de Pronto Atendimento do Jurunas e da Marambaia, prometeu pagar nesta segunda-feira, 7, os plantões dos médicos das urgências de Belém. Os valores estão atrasados desde abril. A promessa foi feita após os médicos anunciarem, mais uma vez, que paralisariam o atendimento na capital. Com o anúncio da OS, os profissionais decidiram suspender a greve.



► O bionegócio e as fontes de recursos naturais das comunidades tradicionais na Amazônia, além do empreendedorismo na região, serão abordados do VII Workshop Brasileiro de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia, que será realizado em Belém. A programação, com início em 16 de novembro, será dividida entre o Centro de Eventos Benedito Nunes, da Universidade Federal do Pará (UFPA), e o Hotel Sagres. O Workshop será promovido pela Rede Bionorte e segue com inscrições abertas no site https://wbbba23.com.br/.



► Boa parte do alto estafe do governo federal foi transferido para Belém neste final de semana, e por aqui vai ficar até a “Cúpula da Amazônia”. Com isso, Paulo Rocha, titular da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, abriu as portas do órgão para os ministros do presidente Lula. Estão despachando no local as ministras da Igualdade Racial, Anielle Franco; do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Também tiveram abrigo na Sudam a equipe da Secretaria Geral da Presidência da República, a presidenta da Funai, Joenia Wapichana, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates e o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.