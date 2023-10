Morre Celeste Fishbein, filha de brasileira que estava entre os sequestrados pelo Hamas

A israelense Celeste Fishbein, de 18 anos, apontada como uma das reféns do grupo terrorista Hamas, foi encontrada morta, segundo informações divulgadas pelo tio da jovem, Mario Fishbein, nesta terça-feira (17). Ela estava sendo procurada pela família desde o dia 7 de outubro, quando ocorreu o atentado contra território israelense. Na ocasião, terroristas do grupo invadiram comunidades de Israel e mataram centenas de civis. Outras pessoas, incluindo idosos, crianças e mulheres, foram sequestradas.

Durante o ataque, Celeste, filha de brasileiros que vivia perto de Gaza, estava em casa com o namorado e chegou a alertar no grupo da família que os terroristas estavam disfarçados e invadindo as casas. Porém, pouco tempo depois, a família perdeu contato com a jovem. Ela não conseguiu escapar do Hamas.

"Avisaram a gente que a (minha) sobrinha foi assassinada. Encontraram o corpo dela", declarou o tio da jovem, Mario Fishbein, nesta terça-feira.

A jovem era de uma família de judeus brasileiros e trabalhava como babá em um kibutz, uma pequena comunidade rural perto da Faixa de Gaza.