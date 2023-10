Guerra: jornalista que cobria confronto morre no Líbano; momento foi registrado ao vivo

Após uma equipe de reportagem ser atingida por bombardeios no sul do Líbano, na fronteira com Israel, uma jornalista morreu, segundo informações da rede de TV Al-Jazeera, nesta sexta-feira (13). O momento foi registrado ao vivo pela agência de notícias Reuters.

Defesa Civil remove o corpo do jornalista atingido por ataque (HASSAN AMMAR/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

A rede informou que dois jornalistas, um da Reuters e outro da agência de notícias AFP, cobriam, em comboio, uma série de bombardeios na área de fronteira quando foram atingidos por um dos ataques. Ambos ficaram feridos, mas foram levados com vida a um hospital local.

O fotojornalista Issam Abdallah, da Reuters, foi morto durante um bombardeio no sul do Líbano (Reprodução / Instagram @issamabdallah)

Outra jornalista do grupo que estava no local morreu, mas a rede não havia identificado a vítima até a última atualização da reportagem. No vídeo, após a explosão, uma mulher grita: "O que está acontecendo? Não consigo sentir minhas pernas".

De acordo com o jornalista da Al-Jazeera Ali Hasham, "ela estava usando colete e capacete de identificação da imprensa".