EUA organizará voos para retirar seus cidadãos de Israel

Os Estados Unidos vão organizar, a partir desta sexta-feira (13), voos para evacuar para a Europa seus cidadãos que desejem deixar Israel, informou, nesta quinta (12), um porta-voz da Casa Branca, que acrescentou que 27 americanos morreram desde o início da ofensiva do Hamas.

"A partir de amanhã, [o] governo dos Estados Unidos organizará voos charter para proporcionar transporte de Israel para lugares na Europa", disse o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, acrescentando que os funcionários "continuam trabalhando em alguns dos detalhes".

A Casa Branca também divulgou um novo balanço de 27 mortes confirmada de cidadãos americanos e de 14 desaparecidos desde o ataque do movimento islamista palestino Hamas no sábado. "Obviamente, estamos fazendo tudo o que é possível para apoiar e informar as famílias", disse Kirby.

No sábado, dia de descanso semanal do sabá para os judeus, centenas de combatentes do Hamas cruzaram a fronteira israelense em veículos, por ar e por mar, e mataram cerca de 1.200 civis nas ruas, em suas casas e em uma festa rave.

Durante o ataque, cuja extrema violência abalou as fundações do país, os militantes tomaram como reféns cerca de 150 israelenses, cidadãos com dupla nacionalidade e estrangeiros, que são ameaçados de morte pelo Hamas.

Kirby disse não haver planos militares dos Estados Unidos para resgatá-los. "Não há nenhuma intenção, nenhum plano e, francamente, nenhum desejo por parte dos israelenses de que tropas americanas participem deste conflito", disse Kirby.

"Os israelenses deixaram muito claro que não desejam tropas estrangeiras em seu território", reforçou.