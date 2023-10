'Hamas é o Estado Islâmico e deve ser liquidado’, diz premiê de Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comparou os ataques do grupo terrorista Hamas com os do Estado Islâmico ao comentar sobre os assassinatos cometidos contra civis em território israelense. "Hamas é o Estado Islâmico, e da forma que o Estado Islâmico foi liquidado, o Hamas também deverá será liquidado", disse.

VEJA MAIS

A declaração foi dada após reunião com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Para o premiê, a visita do americano é mais um "exemplo tangível do inequívoco apoio dos EUA por Israel". Ele também chamou o Hamas de “inimigo da civilização” e convocou outras nações a ficarem contra o grupo.

"E [o Hamas] deve ser tratado exatamente como Estado Islâmico foi tratado: deve ser eliminado da comunidade das nações. Nenhum líder deve encontrá-los. Ninguém deve financiá-los. E eles também devem ser sancionados", defendeu.

Netanyahu postou em uma rede social fotos que seriam de bebês mortos e carbonizados pelos terroristas do Hamas. Blinken, que é judeu, viu as fotos e afirmou que a "brutalidade e desumanidade" do Hamas relembra o pior do Estado Islâmico.

"Bebês mortos, corpos decapitados, pessoas queimadas vivas, mulheres estupradas. Pais mortos na frente dos filhos e filhos mortos na frente dos pais. Como podemos entender e digerir isso?”, continuou secretário de Estado, reafirmando o apoio dos Estados Unidos a Israel. “Vocês podem ser fortes o suficiente para se defender, mas, enquanto os EUA existirem, vocês nunca precisarão estar sozinhos. Sempre estaremos ao seu lado", declarou.