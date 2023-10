Chega ao Brasil 2º voo da FAB com mais 214 brasileiros que estavam em Israel; vídeo

Outro voo da Força Aérea Brasileira (FAB) enviado a Israel para resgatar brasileiros que estavam na zona de conflito pousou na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), na madrugada desta quinta-feira (12), trazendo 214 passageiros de volta ao Brasil, incluindo cinco crianças. A aeronave KC-30 (Airbus A330 200) também trouxe três gatos e um cachorros, animais de estimação dos brasileiros repatriados.

A ação do governo federal, realizada com o apoio da FAB, faz parte da Operação Voltando em Paz. Neste primeiro momento, o processo de repatriação está priorizando idosos, grávidas e crianças.

Também já está no Brasil, desde as 8h40 desta quarta, os primeiros 40 passageiros vindos em um jato da FAB de Israel. No mesmo dia, durante a tarde, outro grupo com cem brasileiros que ficaram presos em um hotel desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador. A maioria era membro de uma igreja.

O primeiro resgate da FAB foi concluído na madrugada desta quarta-feira (11), quando o voo que partiu de Tel Aviv na terça-feira (10) pousou no Brasil, após uma viagem de cerca de 14 horas. A aeronave KC-30 deixou Israel com 211 passageiros. Outros cinco voos devem sair do país para o resgate de brasileiros que estão em Israel, até domingo (15).